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Мальчик-индиго рассказал о 2-метровых пришельцах на Марсе
О Борисе Киприяновиче, ребенке-индиго, говорили многие СМИ.
Очередной рассказ двадцатилетнего парня о Марсе удивил многих. Также он поведал о своём путешествии в Древний Египет.
Родители Бориса отмечают, что их ребенок ещё в детстве отличался от сверстников. Он рано научился говорить, раньше всех начал читать и писать. Кроме того, Борис, будучи мальчиком, легко поддерживал разговор на совсем недетские темы. Об этом сообщает издание Хроника.Инфо со ссылкой на Наша Планета.
Больше всего юноша увлекается марсианской жизнью. По его словам, он прилетел на нашу планету именно оттуда. Так как марсиане тесно были связаны с египтянами, то Борису пришлось посетить древнюю цивилизацию.
Юноша сообщил, что жизнь всех людей должна измениться после «разблокировки» мифического создания — Сфинкса. Также в сообщении парня было сказано о жизни инопланетян на Марсе. Как оказалось, они и сейчас проживают на Красной планете в самых её недрах. Они дышат углекислым газом, и ростом около двух метров.
Население инопланетян на Марсе все время уменьшается, поэтому они вынуждены строить конструкции для обороны и постоянно прятаться.
Теги: Донбасс, мальчик, Марс, пришельцы
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