Ученые нашли новый источник энергии

09.11.2017 13:48

Учёные рассказали о новом источнике возобновляемой энергии



Учёные, представляющие университет Чикаго и Тель-Авива, рассказали о результатах своих исследований, согласно которым, энергия, высвобождаемая в процессе кваркового синтеза, превосходит количество энергии при ядерном синтезе примерно в восемь раз, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru



Специалисты университетов Тель-Авива и Чикаго провели расчёты, согласно которым, при слиянии кварков, высвобождаемых при столкновении атомов, в адронном коллайдере происходит образование барионов, что сопровождается выделением колоссального количества энергии. По расчётам учёных, соединение кварков в барионы порождает высвобождение энергии, превосходящей ту, которая появляется при водородном синтезе. После своего открытия специалисты не решались к публикации материала своих исследований, так как боялись использования своих технологий в разрушительных целях, представив силу, превосходящую мощь водородной бомбы в восемь раз. Однако, кварки существуют лишь примерно в течении одной пикосекунды, что не позволит подчинить их действие в разрушительных целях.



По словам учёных, их исследование принадлежит более к теоретике, чем к практике, однако оно сможет осуществить прорыв в возобновляемых источниках энергии, когда будет найдена технология по использованию кварков.