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Фильм о Донбассе вновь стал победителем кинофорума

10.11.2017 20:15
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Фильм о Донбассе вновь стал победителем кинофорума

Лента Ярослава Лодыгина "Ворошиловград" по одноименному роману Сергея Жадана получила главный приз секции Work in Progress международного кинофорума Connecting Cottbus.

50 проектов со всей Европы конкурировали с украинским фильмом, над которым работал продакшен LIMELITE в партнерстве с Государственным агентством Украины по вопросам кино и каналом "Украина".

"Мы снова победили! Немецкий Котбус становится фартовым местом для нашего фильма! В прошлом году экспертная публика выбрала "Ворошиловград" как лучший проект среди многих в Центральной и Восточной Европе. Мы восприняли это, как жест доверия и большой аванс. После того, как мы показали жюри отснятый материал – получили главный приз секции Work in Progress (в работе). Среди 50 проектов со всей Европы!", – рассказал режиссер картины Ярослав Лодыгин.

По его словам, в следующем году команда фильма попытается получить главный приз кинофорума за уже завершенную картину.

"Мы очень рады, что эксперты отметили нашу работу. Эта победа – хорошая возможность представить проект крупнейшим международным сейлс-агентам, дистрибьюторам и телеканалам", – добавил генпродюсер Владимир Яценко.

Съемки картины немного больше месяца длились в Старобельске Луганской области, после чего продолжились в Киеве и закончились в конце сентября.

Историю возвращения главного героя Германа в родной край зрители увидят в кинотеатрах осенью 2018 года. После премьеры на больших экранах показ фильма запланирован на телеканале "Украина".

"Ворошиловград" – одно из самых пронзительных произведений в современной украинской литературе, которое признано BBC "Лучшим украинским романом Десятилетия", переведенное на английский, польский, французский, русский и немецкий языки, отмечено многочисленными национальными и международными наградами.

Зритель увидит в картине известных украинских актеров, таких как: Олег Москаленко, Алексей Горбунов, Руслана Хазипова, Владимир Ямненко, Георгий Поволоцкий, Евгения Муц, Игорь Портянко и др.

Канал "Украина" выступает генеральным медиапартнером картины "Ворошиловград". Официальная страница фильма в Facebook – facebook.com/voroshilovgradfilm.

Вкратце сюжет в следующем:

Однажды главный герой "Ворошиловграда" Герман получает телефонный звонок. Его брат, владелец старой бензоколонки, исчез. Герман вынужден вернуться на родной Донбасс, где он не был много лет, чтобы разобраться с ситуацией. Там он встречается с реальными и вымышленными персонажами, друзьями детства и местной мафией, которая пытается отобрать его бизнес. Неожиданно для себя Герман осознает, что защищает не только бензоколонку, но и свое прошлое, будущее и свой дом. Он решает остаться в родном городе с людьми, которые любят его, требуют его защиты и верят ему.



Теги: Донбасс, кино, фильм, культура
 
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