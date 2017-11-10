Фильм о Донбассе вновь стал победителем кинофорума

10.11.2017 20:15

Лента Ярослава Лодыгина "Ворошиловград" по одноименному роману Сергея Жадана получила главный приз секции Work in Progress международного кинофорума Connecting Cottbus.



50 проектов со всей Европы конкурировали с украинским фильмом, над которым работал продакшен LIMELITE в партнерстве с Государственным агентством Украины по вопросам кино и каналом "Украина".



"Мы снова победили! Немецкий Котбус становится фартовым местом для нашего фильма! В прошлом году экспертная публика выбрала "Ворошиловград" как лучший проект среди многих в Центральной и Восточной Европе. Мы восприняли это, как жест доверия и большой аванс. После того, как мы показали жюри отснятый материал – получили главный приз секции Work in Progress (в работе). Среди 50 проектов со всей Европы!", – рассказал режиссер картины Ярослав Лодыгин.



По его словам, в следующем году команда фильма попытается получить главный приз кинофорума за уже завершенную картину.



"Мы очень рады, что эксперты отметили нашу работу. Эта победа – хорошая возможность представить проект крупнейшим международным сейлс-агентам, дистрибьюторам и телеканалам", – добавил генпродюсер Владимир Яценко.



Съемки картины немного больше месяца длились в Старобельске Луганской области, после чего продолжились в Киеве и закончились в конце сентября.



Историю возвращения главного героя Германа в родной край зрители увидят в кинотеатрах осенью 2018 года. После премьеры на больших экранах показ фильма запланирован на телеканале "Украина".



"Ворошиловград" – одно из самых пронзительных произведений в современной украинской литературе, которое признано BBC "Лучшим украинским романом Десятилетия", переведенное на английский, польский, французский, русский и немецкий языки, отмечено многочисленными национальными и международными наградами.



Зритель увидит в картине известных украинских актеров, таких как: Олег Москаленко, Алексей Горбунов, Руслана Хазипова, Владимир Ямненко, Георгий Поволоцкий, Евгения Муц, Игорь Портянко и др.



Канал "Украина" выступает генеральным медиапартнером картины "Ворошиловград". Официальная страница фильма в Facebook – facebook.com/voroshilovgradfilm.



Вкратце сюжет в следующем:



Однажды главный герой "Ворошиловграда" Герман получает телефонный звонок. Его брат, владелец старой бензоколонки, исчез. Герман вынужден вернуться на родной Донбасс, где он не был много лет, чтобы разобраться с ситуацией. Там он встречается с реальными и вымышленными персонажами, друзьями детства и местной мафией, которая пытается отобрать его бизнес. Неожиданно для себя Герман осознает, что защищает не только бензоколонку, но и свое прошлое, будущее и свой дом. Он решает остаться в родном городе с людьми, которые любят его, требуют его защиты и верят ему.