Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Умер сатирик Задорнов

10.11.2017 09:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Умер сатирик Задорнов

Российские СМИ сообщили, что на 70-м году жизни умер российский писатель-сатирик, юморист Михаил Задорнов.

Задорнов на протяжении долгого времени лечился от онкологического заболевания. Летом 2016 года он был вынужден отменить все гастроли из-за обострения болезни.

Михаил Задорнов родился в 1948 году в латвийской Юрмале. Он являлся Членом Союза писателей России. За свою жизнь он написал более десяти книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок, очерков.

Концерты сатирика собирали полные залы. Он широко известен своими критическими высказываниями в адрес западной культуры и образа жизни, в том числе, фразой, "ну, они тупые".

Поддержал оккупационные действия российской власти касательно Украины, после чего попал в список артистов, которым запрещен въезд в Украину.

Известен своими шутками касательно трагедии "Боинга", погибшего над Донбассом.



Теги: мир, смерть, культура, Михаил Задорнов
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх