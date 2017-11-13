Найдена загадочная звезда-«зомби»

13.11.2017 19:00

Небесное тело странным образом оставалось ярким после пережитого взрыва.



Международная группа ученых из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре открыла нетипичную сверхновую звезду iPTF14hls, пережившую катастрофический взрыв, который должен был ее уничтожить. Однако вот уже несколько десятилетий небесное тело продолжает оставаться ярким, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.



Сообщается, что iPTF14hls зарегистрировали впервые еще в 2014 году сотрудники Паломарской обсерватории в Сан-Диего. Изначально ее отнесли к типу II-P - разновидности массивных звезд, которые прекратили существование взрывом с выделением большого количества световой энергии.



Обычно подобные сверхновые звезды угасают в течение нескольких месяцев. Однако в данном случае iPTF14hls не только не угасла, но даже стала ярче.

После ста дней наблюдений она выглядела так, словно взрыв произошел лишь месяц назад. Достаточно ярко она светила и спустя два года.



При этом ученые практически исключают возможность того, что iPTF14hls и сверхновая являются двумя разными объектами.



Ученые предполагают, что небесное тело может являться пульсирующей парно-нестабильной сверхновой звездой, переживающей цикл взрывов и сжимающейся в черную дыру.



С другой стороны, есть большая вероятность того, что небесное тело - представитель особого типа нейтронных звезд магнетаров. Они после вспышки превращаются в быстро вращающийся объект с магнитным полем, в триллионы раз сильнее земного. В этом случае энергия вращения переходит в энергию света, что и может объяснить яркость звезды.