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Неожиданное открытие: создателем смартфона является известный итальянский художник XV века

13.11.2017 16:30
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Неожиданное открытие: создателем смартфона является известный итальянский художник XV века

В сфере разработки инновационных технологий пал миф о первом создателе смартфона.

Изобретатель и художник с мировым именем — Леонардо да Винчи — родился в середине пятнадцатого века. В течение всей своей жизни он вел дневник, чертежи в котором позже позволили воспроизвести революционные вещи. Так, именно Леонардо впервые описал создание огнестрельного оружия, парашюта, велосипеда и т.д. Идеи можно перечислять очень долго. Об этом сообщает издание Хроника.Инфо со ссылкой на Planetanovosti.

Удивительно то, что в 15 веке не было абсолютно никаких технологий, которые бы могли хоть как-то натолкнуть изобретателя на изложенные мысли. Леонардо даже предсказал появление телефонов и телевизоров, из-за этого люди начали называть изобретателя «черным магом».

Среди многочисленных чертежей в дневнике было найдено подробное описание изобретения, очень похожего на современный телефон. Этот момент действительно наталкивает на мысль, что да Винчи мог видеть будущее или, может, он вообще путешествовал во времени.



Теги: Донбасс, смартфон, Леонардо да Винчи
 
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