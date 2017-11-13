Неожиданное открытие: создателем смартфона является известный итальянский художник XV века

13.11.2017 16:30

В сфере разработки инновационных технологий пал миф о первом создателе смартфона.



Изобретатель и художник с мировым именем — Леонардо да Винчи — родился в середине пятнадцатого века. В течение всей своей жизни он вел дневник, чертежи в котором позже позволили воспроизвести революционные вещи. Так, именно Леонардо впервые описал создание огнестрельного оружия, парашюта, велосипеда и т.д. Идеи можно перечислять очень долго. Об этом сообщает издание Хроника.Инфо со ссылкой на Planetanovosti.



Удивительно то, что в 15 веке не было абсолютно никаких технологий, которые бы могли хоть как-то натолкнуть изобретателя на изложенные мысли. Леонардо даже предсказал появление телефонов и телевизоров, из-за этого люди начали называть изобретателя «черным магом».



Среди многочисленных чертежей в дневнике было найдено подробное описание изобретения, очень похожего на современный телефон. Этот момент действительно наталкивает на мысль, что да Винчи мог видеть будущее или, может, он вообще путешествовал во времени.