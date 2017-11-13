Ученые создали уникальный смарт-пластырь, заживляющий раны

13.11.2017 08:10

Медицинская компания из Сиетла KitoTech Medical разработала уникальное устройство, заживляющее раны.



Пластырь microMend залечивает глубокие порезы и наносится на кожу в три раза быстрее обычных швов или скоб, пишет Хроника.инфо со ссылкой на VistaNews.



Клинические исследования показали удивительные результаты применения данной технологии и учёные уже поделились принципом её работы. Пластырь закрепляется вокруг раны, после чего начинает постепенно стягиваться, плотно придерживая кожу по бокам от пореза и предотвращая возможное заражение. Тесты проводились на свиньях, так как их кожа по своей структуре больше всего похожа на человеческую.



После успешных результатов пластырь microMend стали применять на людях. Такой способ залечивания ран имеет огромные преимущества: - они залечиваются более комфортно и безболезненно; - внешне выглядят более эстетично и не вызывают дискомфорта при прикосновении; - в отличие от швов и скоб удаление пластыря проходит безболезненно; - пациент способен в домашних условиях удалить microMend, не прибегая к медицинской помощи.