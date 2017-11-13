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Ученые создали «золотой картофель»

13.11.2017 08:45
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Ученые создали «золотой картофель»

Во многих развивающихся странах дефицит витамина А является распространенным явлением. 

Потому ученые из Государственного Университета Огайо совместно с коллегами из Италии разработали генетически-инженерный «золотой картофель», богатый провитамином А, преобразующимся в организме в витамин А, а также витамином Е, передает Хроника.инфо со ссылкой на Fainaidea.

По данным ВОЗ дефицит витамина А становится основной причиной предотвратимой слепоты у детей, а также он повышает риск заболевания летальными инфекциями, кроме того дефицит витамина А повышает риск смерти среди беременных женщин, а недостаток витамина Е влияет на мышцы, зрение и иммунную систему. Так как большинство районов развивающихся стран живет непосредственно на собственных продуктах, а вырастить что-то кроме картофеля на многих участках достаточно сложно, ученые приступили к разработке картофеля наполненного всеми необходимыми витаминами.

На основании лабораторных тестов, включающих имитацию человеческой пищеварительной системы, ученые выяснили, что «золотой картофель» весом в 150 граммов может обеспечить детям 42 процента необходимых витаминов, а беременным женщинам до 34 процентов.

Несмотря на положительные результаты исследований, «золотой картофель» пока недоступен и находится на стадии клинических испытаний.



Теги: Донбасс, ученые, картофель
 
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