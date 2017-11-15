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Максим Галкин рассказал о семье Михаила Задорнова и его отказе от лечения
Муж Примадонны заявил, что Задорнов действительно обращался к нетрадиционной медицине
Знаменитый сатирик Михаил Задорнов скончался в возрасте 69 лет. У него была выявлена опухоль головного мозга в четвертой стадии.
На днях Максим Галкин появился в студии программы "Пусть говорят" и рассказал о том, что сейчас происходит в семье сатирика. По словам супруга Аллы Пугачевой, Задорнов всегда старался оградить своих родных от назойливого внимания прессы, потому что за них переживал. "Он всегда оберегал свою семью от посторонних глаз. Сейчас, когда он болел, его родные оказались лицом к лицу с назойливым вниманием папарацци и журналистов. Они не были к этому готовы, они — тихие, интеллигентные, скромные люди. Они не хотят этого, и он тоже этого не хотел", — объяснил Максим.
Галкин опроверг информацию о том, что Задорнов отказывался от лечения. Муж Примадонны заявил, что Задорнов действительно обращался к нетрадиционной медицине, но все это время он проходил курс под наблюдением врачей.
Также Максим рассказал, что на самом деле сатирик изучал язычество, оставаясь при этом православным христианином. По словам Галкина, Задорнова крестили более двадцати лет назад. Юморист подчеркнул, что семья писателя сейчас мечтает, чтобы общественность не муссировала подробности его болезни, а вспоминала его творчество.
Михаил Задорнов широко известен критическими высказываниями в адрес современной западной (прежде всего американской) культуры и образа жизни. "Сегодня" собрал самые яркие его высказывания, шутки и просто любимые фразы.
Стала известна последняя воля Михаила Задорнова.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, лечение, Максим Галкин, Михаил Задорнов, отказ
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