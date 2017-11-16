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Астраханский скульптор "скрестил" Путина с медведем и орлом (ВИДЕО)

16.11.2017 13:40
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Астраханский скульптор "скрестил" Путина с медведем и орлом (ВИДЕО)

Астраханский скульптор-самоучка Виктор Кропачев сделал железную кованую скульптуру, изображающую крылатого медведя с лицом президента РФ Владимира Путина, сообщает сообщило местное онлайн-издание «КаспийИнфо».
В перспективе скульптор хочет отправить композицию в подарок президенту, но для начала автор выставил работу на всеобщее обозрение в одном из астраханских дворов.
Автор скульптуры, получившей название «Ум, сила и душа», планировал выставить свою работу в одном из учреждений культуры в Астрахани. Однако, как рассказал КаспийИнфо сам Виктор Кропачев, организовать подобную выставку ему не удалось. Поэтому скульптуру он выставил в палисаднике частного дома в Трусовском районе. Затем автор собирается подарить скульптуру Владимиру Путину.
Скульптура, по замыслу автора,  —  своего рода образ России в виде медведя, во главе которой находится Путин. Левой ногой медведь наступает на орла, символизирующего, по словам автора, внешних врагов России. В лапах медведь держит символ Астраханской области — осетра. По словам Виктора Корпачева, рыба символизирует доброту и душевность Владимира Путина, который несколько лет назад в Астраханской области выпускал в Волгу молодь осетра.
Скульптуру медведя астраханский умелец задумал еще 6 лет назад, тщательно все обдумывал, ждал вдохновения. Работа же над проектом заняла несколько месяцев. По словам Виктора, кованная скульптура — довольно сложный вид творчества из-за самого материала: железо надо постоянно разогревать.



Теги: Путин, Астрахань, скульптура
 
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