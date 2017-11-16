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Фильм "Титаник" снова выйдет в прокат на широкие экраны

16.11.2017 17:37
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Фильм "Титаник" снова выйдет в прокат на широкие экраны

Показ планируется начать с 1 декабря

В США в честь 20-летия "Титаника" фильм еще раз покажут в прокате на большом экране. Показ планируется начать с 1 декабря в течение недели. Об этом сообщает Entertainment Weekly со ссылкой на анонс режиссера картины Джеймса Кэмерона.

Режиссером картины, вышедшей в 1997 году, стал Джеймс Кэмерон. В роли главных героев выступили Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо. Фильм был на вершине проката США 15 недель.

В 2012 году, к столетию трагедии "Титаника", фильм был переделан в 3D и снова выпущен в прокат, по итогам которого он собрал еще 342 миллиона долларов.

Напомним, 16 ноября День работников радио, телевидения и связи Украины. Это интересная, занимательная и очень тяжелая работа. Однако, о ней многие мечтают. 

 

Источник: https://www.segodnya.ua 




Теги: Донбасс, фильм, Титаник
 
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