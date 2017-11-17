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Скандальная история: Сильвестра Сталлоне обвинили в насилии над 16-летней девушкой

17.11.2017 12:54
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Скандальная история: Сильвестра Сталлоне обвинили в насилии над 16-летней девушкой

По словам пострадавшей, актер заставил ее заняться сексом одновременно с ним и с его телохранителем в 1986 году во время съемок фильма

Американского актера Сильвестра Сталлоне обвинили в домогательствах и надругательстве над 16-летней поклонницей.

Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно отчетам полиции об этом заявила сама пострадавшая.

По ее словам, в 1986 году Сталлоне заставил ее заняться сексом одновременно с ним и с его телохранителем.

Сталлоне тогда было 40 лет.

Женщина уточнила, что это произошло во время съемок фильма “Изо всех сил” в одном из отелей Лас-Вегаса.

Она отметила, что после случившегося Сталлоне угрожал ей.

Имя девушки СМИ не называет, поскольку, по ее словам, она не хочет выдвигать официальных обвинений против мужчин, так как чувствует себя напуганной и униженной.

Пресс-секретарь актера Мишель Бега сказал, что Сталлоне отрицает обвинения.

“Это совершенная ложь. Никто никогда ничего не знал об этой истории, пока ее не опубликовали в СМИ”, – отметил пресс-секретарь.

Напомним, что ранее знаменитый американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, обвиненный в сексуальных домогательствах, был уволен из компании Weinstein Company, совладельцем которой он является.

 

Источник: https://ukrainianwall.com 



Теги: Донбасс, скандал, насилие, Сильвестр Сталлоне
 
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