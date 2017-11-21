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Известный журналист сообщил, что Плотницкий с семьей сбежал в Россию
Главарь боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий после начала масштабного конфликта с главой "МВД" вывез семью в российский Воронеж, а сам живет и дает указания из приграничного с Украиной российского города Донецка (Ростовская область). Об этом на собственной странице в социальной сети сообщил известный журналист Сергей Иванов, передает dialog.ua.
Стало известно, что ситуация развивается по негативному для Плотницкого сценарию, вероятно, на сторону бунтующего "министра внутренних дел" встали силовики местного "МГБ", что говорит о возможной потере поддержки Плотницкого со стороны ФСБ. Более того, в публичных заявлениях Плотницкого обвинили в убийстве бывшего премьера "ЛНР" Цыплакова - до настоящего времени предположительной причиной его смерти называли самоубийство. При этом бегство Потницкого на территорию России указывает на тревожную обстановку для главы "ЛНР".
Теги: Донбасс, Луганск, Российская Федерация, Воронеж, МВД, ФСБ, ЛНР, боевики, Плотницкий
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