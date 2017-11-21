- Плотницкий все? У "Белого дома" в Луганске прогремел взрыв - командиры боевиков "ЛНР" стали на сторону Корнета13:18
- «Судьи ДНР» платят ежемесячную дань кураторам из России12:58
- Украина будет просить МВФ о новом кредите, для погашения старых долгов12:20
- Стало известно о планах России: в опасности все регионы Украины08:11
- Политический кризис в Германии: Меркель сделала важное заявление21:51
- Прогноз на 2018-й: Землю будет трясти со страшной силой21:04
- На легендарном стадионе произошел взрыв, обрушилась вся арена20:05
- Украинцам пообещали безвиз еще с несколькими странами. Пакуем чемоданы19:06
- В Тихом океане появится плавучий город18:48
- Соглашение об ассоциации с ЕС выполнено лишь на 15% – Порошенко18:30
Плотницкий все? У "Белого дома" в Луганске прогремел взрыв - командиры боевиков "ЛНР" стали на сторону Корнета
В Луганске из здания захваченного облсовета эвакуировали работников “министерства”. Террористы готовятся штурмовать “дом правительство ЛНР” для свержения Игоря Плотницкого. Только что здесь прогремел взрыв, сообщает dialog.ua.
Боевик Андрей Пушкин заявил о том, что выложенного в Сеть компромата хватит для ареста всех сотрудников “НС ЛНР”, однако, несмотря на это, все командиры наемников поддержали Корнета. По предположению боевиков, Плотницкий пошел ва-банк, так как в случае потери власти в “ЛНР” ему не будет места ни в “республике”, ни в России.
Сегодня наемники намерены штурмовать “дом правительство ЛНР” для свержения Плотницкого. “Негодяй должен предстать перед судом народа вместе с подельниками. За смерть Мозгового и Дремова, за травлю казачества и Колыван, и Шашлычник должны предстать перед судом”, - требуют террористы.
Координатор проекта “Стоп террор” Семен Кабакаев пишет, что в оккупированном Луганске БТРрами перекрыли все центральные улицы, взяв в оцепление (в оцеплении люди без опознавательных знаков, все понимают, что вмешались регулярные подразделения армии РФ). “На данном этапе у меня есть информация, что часть батальонов и подразделений поддерживает Корнета и готовы будут применить оружие, чтобы противостоять людям Плотницкого”, - пишет Кабакаев.
Плотницкий, понимая, что его могут убрать с занимаемой должности, зачищает конкурентов, которые могут помешать ему править и дальше. По последним данным, Корнет взял под контроль “админсуд”.
Теги: Донбасс, Луганск, Российская Федерация, ЛНР, боевики, Плотницкий, террористы
- В оккупированном Луганске очередная громкая отставка: Плотницкий неожиданно уволил ставленницу экс-"регионала" Ефремова Валентину Ткаченко и тут же назначил на ее место своего человека
- "С**и, вас надо на передок, чтобы вспомнили, что война идет. "МГБ" – лохи", – адепты Кремля взвыли после взрыва в оккупированном Луганске, в соцсетях волна проклятий и угроз
- Плотницкому уже не до "республики": в "ЛНР" конфликт между ведущими группировками боевиков вышел на финишную прямую - выяснилось, кто и с кем опять "на ножах"
- "Будем сепарам делать "подарки" и уничтожать символы предателей и трусов! Они показали свою беспомощность. Слава Украине!" - украинские партизаны предупредили террористов "ЛНР"
- Отличился "умом и сообразительностью": Плотницкий в оккупированном Луганске опозорился, приписав угольщикам Донбасса то, чего не было. ВИДЕО
- Поможет ли Киеву внутренняя война оккупантов Донбасса?
- Адресная помощь ВПЛ: Решения судов – не в пользу переселенцев13:41
- Плотницкий все? У "Белого дома" в Луганске прогремел взрыв - командиры боевиков "ЛНР" стали на сторону Корнета13:18
- «Судьи ДНР» платят ежемесячную дань кураторам из России12:58
- “Корнет либо самоубьется, либо переворот устроит", - соцсети начали делать ставки на исход войны между Плотницким и экс-главарем “МВД ЛНР”12:39
- Мгновенно испарился: на Донбассе таинственно исчез мэр-сепаратист12:01
- Стало известно, зачем Путину устроили "переговоры" с главарями ДНР-ЛНР11:39
- Война между Корнетом и Плотницким набирает обороты: экс-главарь “МВД ЛНР” с “Беркутом” забаррикадировался в здании, люди Плотницкого взяли его в кольцо. ВИДЕО11:19
- ОБСЕ обнаружила новые позиции сепаратистов и ракетные установки10:59
- Плотницкий и Корнет устроили войну в центре Луганска: здание “МВД ЛНР” оцеплено людьми с гранатометами и БТР, центр города перекрыт10:41
- Ситуация в пунктах пропуска утром 21 ноября10:17
- Адресная помощь ВПЛ: Решения судов – не в пользу переселенцев13:41
- Плотницкий все? У "Белого дома" в Луганске прогремел взрыв - командиры боевиков "ЛНР" стали на сторону Корнета13:18
- «Судьи ДНР» платят ежемесячную дань кураторам из России12:58
- “Корнет либо самоубьется, либо переворот устроит", - соцсети начали делать ставки на исход войны между Плотницким и экс-главарем “МВД ЛНР”12:39
- Украина будет просить МВФ о новом кредите, для погашения старых долгов12:20
- Мгновенно испарился: на Донбассе таинственно исчез мэр-сепаратист12:01
- Стало известно, зачем Путину устроили "переговоры" с главарями ДНР-ЛНР11:39
- Война между Корнетом и Плотницким набирает обороты: экс-главарь “МВД ЛНР” с “Беркутом” забаррикадировался в здании, люди Плотницкого взяли его в кольцо. ВИДЕО11:19
- ОБСЕ обнаружила новые позиции сепаратистов и ракетные установки10:59
- Плотницкий и Корнет устроили войну в центре Луганска: здание “МВД ЛНР” оцеплено людьми с гранатометами и БТР, центр города перекрыт10:41
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- Эти продукты помогут уменьшить артериальное давление12:00
- Почему нельзя отмечать 40 лет и стоит ли верить приметам?08:25
- Соль опасна для организма08:00
- Роковая ошибка, убивающая наш метаболизм07:50
- Ученые открыли новый способ продлить жизнь07:43
- Бутерброд для бедных или инструмент выхода страны из демографического кризиса?22:24
- Уйдет ли Путин из Донбасса в 2018-м16:24
- 7 фактов, которые вы обязаны знать о своей группе крови
- Дима Комаров: Получили документ о недавнем повышении пенсии моей бабушке. Скажу честно: на эту бумажку, брошенную в почтовый ящик, мне стыдно смотреть. Очень
- Древний рецепт домашнего сиропа удалит мокроту из легких и избавит от кашля всего за 2 дня! Только 2 ингредиента!ВИДЕО
- Смертность в "ДНР" повысилась в 4-5 раз по сравнению с 2014 годом: житель Донецка шокировал рассказом врача о реальной ситуации в городе
- У Соловьева на росТВ рассказали, за сколько дней силы АТО при наступлении полностью разгромят боевиков на Донбассе
- Захарченко засекли в "компании" Путина в российской Думе: опубликованные фото возмутили соцсеть
- “Его не искали три дня! Все знали, что с ним?” - Голобуцкий уверен в неслучайности смерти российского дипломата, отвечавшего за сорвавшуюся встречу Трампа и Путина
- В Донецке открылись магазины «Золотой ключик»
- Сколько стоят «водительские права» в «ДНР»
- Путин «накачал» Захарченко и Плотницким новыми указаниями. Хозяин Кремля вновь переключился на Украину