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Дмитрий Хворостовский умер
22.11.2017 12:50
Сегодня в Лондоне скончался Дмитрий Хворостовский - знаменитый оперный певец.
Теперь он умер по-настоящему: в начале октября СМИ облетела фейковая новость о его смерти. Ошиблась журналистка, которую после ложного сообщения уволили.
На этот раз смерть певца подтвердила семья Хворостовского в Facebook, также об этом журналистам сообщил певец Дмитрий Маликов.
Певец умер на 56 году жизни после продолжительной болезни: у него было онкологическое заболевание.
Источник: https://strana.ua
Теги: Донбасс, Дмитрий Хворостовский, опера
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