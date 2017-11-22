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Дмитрий Хворостовский умер

22.11.2017 12:50
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Дмитрий Хворостовский умер

Сегодня в Лондоне скончался Дмитрий Хворостовский - знаменитый оперный певец. 

Теперь он умер по-настоящему: в начале октября СМИ облетела фейковая новость о его смерти. Ошиблась журналистка, которую после ложного сообщения уволили. 

На этот раз смерть певца подтвердила семья Хворостовского в Facebook,  также об этом журналистам сообщил певец Дмитрий Маликов. 

Певец умер на 56 году жизни после продолжительной болезни: у него было онкологическое заболевание. 

 

Источник: https://strana.ua 



Теги: Донбасс, Дмитрий Хворостовский, опера
 
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