- Спецназ готовится к штурму: в Грузии проходит масштабная АТО17:45
- "Хотел быть похоронен сразу в двух местах". Хворостовский оставил необычное завещание17:16
- Россия может установить в «ЛНР» свою власть – политолог15:17
- Украина уже на днях может потерять шанс получить 600 млн евро от ЕС. И вот почему14:36
- Срочно! США начали поставки летального оружия в Украину. Первые подробности13:43
- Дмитрий Хворостовский умер12:50
- Як Луганськ пережив ніч: пункти пропуску в Росію працюють безперервно12:45
- Контролировать "ссору" Плотницкого и Корнета будет российская ЧВК, приехавшая вчера в Луганск - Тымчук10:50
- Отказ от УПА? Дещица рассказал о важном шаге Киева для примирения с Варшавой10:35
- МИД Украины сообщило о признании парламентами 14 стран Голодомор геноцидом украинского народа10:18
"Хотел быть похоронен сразу в двух местах". Хворостовский оставил необычное завещание
Стали известны подробности завещания известного оперного певца Дмитрия Хворостовского, который скончался сегодня ночью в Лондоне после продолжительной борьбы с раком.
Про необычное последнее желание певца рассказал Иосиф Кобзон, чьи слова приводит ТАСС. Хворостковский хотел быть похоронен в двух местах в России.
"Каким был, такое же оставил героическое завещание: кремировать и похоронить часть праха в Москве, а вторую часть - в Красноярске. Ждем, когда его супруга примет окончательное решение, - сказал Кобзон.
Напомним. что Хворостовский умер рано утром 22 ноября в Лондоне. Ему было 55 лет. Он боролся с опухолью мозга с 2015 года. В конце 2016 года Хворостовский объявил, что больше не будет петь в опере, но продолжит записывать новые альбомы и давать концерты. В сентябре с сайта Хворостовского пропала афиша выступлений.
Источник: https://strana.ua
Теги: Донбасс, певец, завещание, Дмитрий Хворостовский, опера
- Дмитрий Хворостовский: Я так просто не сдамся
- У Дмитрия Хворостовского диагностировали опухоль мозга
- В Донецке подрастают новые Мацуев, Подкопаева и Лоретти
- Саакашвили уже начал собирать коалицию в Раде, пока аж из трех нардепов, они же претенденты на министерские портфели
- Кривошапко устроил кастинг для фанатов, желающих попасть на День рождения кумира
- Коалиция сохранена - представитель президента в Раде
- ВСУ провели военную операцию на Светлодарской дуге, отбив у "ЛНР" несколько поселков - волонтер16:46
- Ситуация в Луганске: начались массовые аресты главарей “ЛНР”16:31
- Режим главаря «ЛНР» Плотницкого пал: что сейчас происходит в Луганске 15:46
- В декабре изменится расписание поездов до станции «Мариуполь»15:32
- Россия может установить в «ЛНР» свою власть – политолог15:17
- Плотницкий не покидал «ЛНР», - «пресс-служба»14:43
- Кремль боится, что Луганск первым захочет вернуться в состав Украины, поэтому действует на опережение, – политолог14:15
- Сторонники главы "МВД ЛНР" Корнета захватили здание "прокуратуры" в Луганске13:10
- СМИ: Центр Луганска оцеплен, люди бегут13:00
- Як Луганськ пережив ніч: пункти пропуску в Росію працюють безперервно12:45
- Спецназ готовится к штурму: в Грузии проходит масштабная АТО17:45
- В центре Киева толпа «растерзала» водителя, самосуд снимали на телефоны17:30
- "Хотел быть похоронен сразу в двух местах". Хворостовский оставил необычное завещание17:16
- Порошенко дал добро на судебную реформу17:01
- ВСУ провели военную операцию на Светлодарской дуге, отбив у "ЛНР" несколько поселков - волонтер16:46
- Ситуация в Луганске: начались массовые аресты главарей “ЛНР”16:31
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- Украинских фермеров ждет очередное наказание16:01
- Режим главаря «ЛНР» Плотницкого пал: что сейчас происходит в Луганске 15:46
- В декабре изменится расписание поездов до станции «Мариуполь»15:32
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- Эти продукты помогут уменьшить артериальное давление12:00
- Почему нельзя отмечать 40 лет и стоит ли верить приметам?08:25
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"
- Рыбная катастрофа в Азовском море
- Древний рецепт домашнего сиропа удалит мокроту из легких и избавит от кашля всего за 2 дня! Только 2 ингредиента!ВИДЕО
- "В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский
- Смертность в "ДНР" повысилась в 4-5 раз по сравнению с 2014 годом: житель Донецка шокировал рассказом врача о реальной ситуации в городе
- Соцсети кипят, мнения укаринцев разделились. Отмена отчества взорвала всех
- Сколько стоят «водительские права» в «ДНР»
- Кабмин ограничил круг переселенцев-получателей пособий
- Долгожданная свобода? Расследование ДТП мажорки Зайцевой подошло к концу
- Пьяные боевики "ДНР" попали в крупную аварию под Донецком