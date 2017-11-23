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“Ничему не верьте!” - почти свергнутый Плотницкий выступил с экстренным обращением к Кремлю. ВИДЕО
Одиозный главарь “ЛНР” Игорь Плотницкий, которого активно пытается свергнуть уволенный “министр внутренних дел” Игорь Корнет, выступил с очередным видеообращением. Сомневаться не приходится, что адресатом эмоциональной речи являются кремлевские кураторы. Об этом сообщает "Диалог.UA".
В своем видеообращении Плотницкий изъясняется крайне туманно, опасаясь обвинять Корнета напрямую в “госперевороте”. По всей видимости, он еще надеется “разрулить” ситуацию мирно. Главарь "ЛНР" уверяет, что информация, которой пестрит Интернет о ситуации в оккупированном Луганске, якобы не соответствует действительности.
В частности, ложной он называет уверение “путчиста” Корнета о проникновении “агентов украинских спецслужб” в высшие эшелоны власти в недореспублике. “Сожалею, что “ЛНР” стала площадкой для инсинуаций”, - выдал Плотницкий, уточнив, что он “своими делами доказал” отсутствие какого-либо сотрудничества с Киевом.
“Мы идем только в Россию”, - попытался Плотницкий вымолить шанс у Кремля. При этом он умудрился спутать слово "неоднократно" с "неоднозначно".
Теги: Донбасс, Луганск, Российская Федерация, МВД, ЛНР, Плотницкий
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