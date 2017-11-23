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Путин намерен поставить Плотницкого в жесткие рамки: источник рассказал, перейдет ли управление "ЛНР" в руки российских силовиков

23.11.2017 10:39
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Путин намерен поставить Плотницкого в жесткие рамки: источник рассказал, перейдет ли управление "ЛНР" в руки российских силовиков

С большой долей вероятности управление самопровозглашенной "республикой" "ЛНР" перейдет в руки блока силовиков Российской Федерации. Внутренний конфликт между главарем "ЛНР" Игорем Плотницким и главарем "МВД ЛНР" Игорем Корнетом во временно оккупированном Луганске набирает обороты, передает "Диалог.UA".

Согласно сообщаемым данным, по всей видимости, разборки между двумя лагерями не закончатся так просто. "В то же время, скорей всего, менять главаря "ЛНР" не будут – для сохранения общей картины благополучия. Его просто поставят в жесткие рамки, а управление самопровозглашенной "республикой" перейдет в руки блока силовиков РФ", - отмечает инфомированный источник.

По его словам, свежий конфликт перешел привычные границы междоусобных конфликтов на захваченном Донбассе. "Если в предыдущие годы все наезды команды Суркова на команду российских силовиков удавалось урегулировать более или менее тихо, то на этот раз угомонить вооруженных бунтарей будет непросто", - добавил источник.



Теги: Донбасс, Путин, Луганск, Российская Федерация, ЛНР, Плотницкий, Сурков
 
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