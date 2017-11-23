Уход Плотницкого – дело времени: главаря "МВД" Корнета опекают люди из ФСБ, а у Путина всерьез задумались о слиянии "ЛНР" и "ДНР" - Фесенко

23.11.2017 12:19

Конфликт в "ЛНР" говорит о том, что в самой России идет борьба между тремя группами кураторов Донбасса: политическим крылом во главе с Сурковым, ФСБ и военными Так называемая "ЛНР" с самого начала была слабым звеном среди двух сепаратистских республик, созданных Москвой. Донецк был более управляемым. А в Луганске всегда была заметна кадровая слабость, проявившаяся и сейчас, даже в марионеточном режиме, пишет "Новое время".

Когда только появились Захарченко и Плотницкий, еще даже до подписания Минских соглашений, разница между ними ощущалась. Насколько я знаю из разных источников, если в Донецке Захарченко воспринимался как авторитетный, влиятельный и достаточно популярный руководитель, при всех существующих противоречиях, то Плотницкий в Луганске не пользовался авторитетом. Отношение к нему было более критичным, его не воспринимали, как военного командира, в отличие от Захарченко. Он воспринимался как ставленник и одновременно «торгаш» – такой термин часто использовали по отношению к главарю "ЛНР". Кроме того, жесткие политические противоречия в "ЛНР" накладывались на конфликт бизнес-интересов. Это канва, которая обуславливала изначальную слабость позиций Плотницкого.

Периодически появлялись слухи, что Плотницкого хотят сместить. Были и конкретные попытки – покушение на него и прочие разборки. Поэтому что-то подобное, какой-то серьезный конфликт рано или поздно должен был произойти. А тут еще дополнительным фактором стало то, что разные конкурирующие группы опирались, как говорят в России, на разные башни Кремля. Мол, Плотницкий опирался на поддержку Суркова, являющегося политическим куратором сепаратистских республик. А главаря местного "МВД" Корнета опекают люди из ФСБ. То есть в самой России сейчас идет борьба между тремя группами кураторов Донбасса: политическим крылом во главе с Сурковым, ФСБ и военными. Но поскольку Луганск был «слабом звеном», то там этот конфликт вышел из-под контроля. И теперь, мне кажется, в Москве усиленно думают, как его урегулировать с минимальными потерями?

Если оценивать саму перспективу того, как будет развиваться конфликт, полагаю, что уход Плотницкого – дело времени. Он действительно вызывает много нареканий. Его считают слабой фигурой в Москве. И может быть, сейчас подходящий момент его убрать. Впрочем, есть одно обстоятельство, работающее на Плотницкого: его подпись стоит под Минскими соглашениями. Не думаю, что это решающий фактор. В конце концов, эту подпись могут подтвердить и другие люди. Судя по всему, пока нет приемлемой, компромиссной фигуры, которая на ближайшую перспективу устроила бы разные башни Кремля. Но вопрос – когда, каким образом и кем заменят­ Плотницкого – остается открытым. Что касается сценария "укрупнения" "ДНР" за счет "ЛНР", такой вариант, думаю, обсуждался.

Мы помним сценарий "Новороссия", когда хотели создать Харьковскую и Одесскую квазиреспублики. Но не получилось, проект заглох. И в Москве решили использовать тактику сепаратного контроля: не объединять квазиреспублики в один регион. Более того, насколько я слышал, Москва намеренно поддерживала противоречия между ними. Любые попытки координации, какого-то взаимодействия между республиками пресекались, сводились к минимуму. Они управлялись отдельно из Москвы: как в финансовом плане, так и в политико-административном. Возможность объединения "ДНР" и "ЛНР" хоть и существуют, но это будет решать Москва.

Что касается возможной военной эскалации. В Луганск явно перебросили военных из Донецка, а также россиян, чтобы держать ситуацию под контролем. Вероятно, Москва опасалась, что усиление нестабильности в Луганске может спровоцировать наступление украинских военных. Вот поэтому решили усилить военное присутствие в Луганске и вокруг него. Но я не думаю, что военное усиление означает подготовку к наступлению России. Москве для начала нужно разобраться с конфликтами в тылу. Поэтому с точки зрения внутрироссийских интересов, вряд ли можно ожидать масштабных военных действий в зоне конфликта.