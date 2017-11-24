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Плотницкий сбежал, но всё же попался: опубликовано видео
Главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий после "путча" в оккупированном Луганске, сбежал из псевдореспублики. Но попался на видео.
Напомним, что Плотницкий схлестнулся с т.н. "министром внутренних дел" группировки "ЛНР" Игорем Корнетом. В результате противостояния Луганск наводнили "зеленые человечки" - по одной версии, прибывшие из РФ, по другой - из "ДНР". Было зафиксировано множество военной техники, произошли задержания…
Вчера российские СМИ сообщили, что Плотницкий и его соратники удрали из Луганска. Российский писатель и заместитель командира одного из батальонов группировки "ДНР" Захар Прилепин сообщил, что видел Плотницкого в московском аэропорту "Шереметьево".
Позже в Сети появилось видео прибытия Плотницкого в Москву. Ролик с попавшимся "на камеру" главарем "ЛНР" опубликовал на своем YouTube-канале опубликовал пророссийский политтехнолог и блогер Константин Долгов, который переехал в Россию из Украины.
Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что одной из основных причин внезапно "вспыхнувшего" конфликта между Плотницким и Корнетом является сокращение финансирования псевдореспублик Москвой.
По еще одной версии Россия могла допустить текущую ситуацию в Луганске для того, чтобы правдоподобнее казалась версия Кремля о его непричастности к процессам в ОРДЛО.
Также отмечалось, что конфликт в "ЛНР" говорит о том, что в самой России идет борьба между тремя группами кураторов Донбасса: политическим крылом во главе с помощником президента РФ - Сурковым, ФСБ и военными.
Теги: Донбасс, Москва, ЛНР, Плотницкий
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- Смерть в районе КПВВ у линии разграничения: появились подробности07:50
- Опубликована полная сводка обстрелов из зоны АТО07:38
- Донецк "оккупировали" белки07:25
- Плотницкий сбежал, но всё же попался: опубликовано видео07:11
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