В Кремле вяло отреагировали на прибытие главаря "ЛНР"

24.11.2017 13:12

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что прибытие в Москву главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого, сбежавшего из Луганска, не является вопросом Кремля.



"Я по-прежнему не комментирую ситуацию с Плотницким и с "ЛНР". Собственно, приезд Плотницкого в Москву - это не вопрос, которым занимается администрация президента", - заявил Песков.



При этом он в очередной раз подчеркнул: "Альтернативы Минским договоренностям нет, и Россия сохраняет свою приверженность той подписи, которую под этими договоренностями поставил президент Путин".

Как мы сообщали, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что одной из основных причин внезапно "вспыхнувшего" конфликта между главарем "ЛНР" Плотницким и "министром внутренних дел" всё той же псевдореспублики - Корнетом - является сокращение финансирования псевдореспублик Москвой.



По еще одной версии Россия могла допустить текущую ситуацию в Луганске для того, чтобы правдоподобнее казалась версия Кремля о его непричастности к процессам в ОРДЛО.



Также отмечалось, что конфликт в "ЛНР" говорит о том, что в самой России идет борьба между тремя группами кураторов Донбасса: политическим крылом во главе с помощником президента РФ - Сурковым, ФСБ и военными.

Тем временем стало известно, что Плотницкий после "путча" в оккупированном Луганске, сбежал из псевдореспублики в Москву.

Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", бегство в РФ главаря "ЛНР" вызвало панику в среде руководства "административных органов" данного псевдогосударственного образования.

Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский прокомментировал разборки в Луганске, следствием которых стало бегство главаря "республики" Игоря Плотницкого.

Тем временем стало известно, что Марина Корнет, дочь "министра МВД" пророссийской группировки "ЛНР" Игоря Корнета, устроившего переворот в оккупированном Луганске, считается прилежной студенткой одного из харьковских вузов.

Украинский журналист-переселенец (вынужденно покинул оккупированную Донетчину), известный блогер Денис Казанский опубликовал скриншот откровений российского политолога Маркова. Тот ругается, что кураторы из Кремля поставили во главе оккупированной части Луганщины неудачную кандидатуру и призывает "прекратить играть в независимость ЛНР".

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили своё виденье ситуации в Луганске, где "министр МВД" Игорь Корнет при поддержке то ли "ДНР", то ли РФ, фактически отстранил от власти главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого.