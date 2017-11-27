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Вещи художника Моне продали за 11 миллионов долларов
В Гонконге, на аукционе Christie's с молотка ушла коллекция личных вещейфранцузского художника Клода Моне. Вещи были проданы на 11 миллионов долларов, пишет Интерфакс.
На торгах продали очки, принадлежавшие живописцу-импрессионисту. Стоимость очков с круглыми линзами в позолоченной оправе составила 51,5 тысячу долларов при оценке экспертов лишь в 1-1,5 тысячи долларов.
Всего на аукцион было выставлено 54 предмета, включая наброски, картины, фотографии, письма и другие личные вещи.
Самым дорогим лотом стала картина, написанная Моне маслом в 1884 году. На полотне размером 59,6 x 73 см изображены скалы и море, ее стоимость составила 4,6 миллиона долларов
Напомним, самой дорогой картиной мира стала работа Леонардо да Винчи "Спаситель мира", которая интересна своими тайнами. Полотно продали за рекордные 450 миллионов – с аукциона. Стартовая цена была в четыре раза меньше. Но взлетела до максимума – всего за 20 минут.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, аукцион, художник
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