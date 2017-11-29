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29 ноября: какой сегодня праздник

29.11.2017 12:14
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29 ноября: какой сегодня праздник

29 ноября - 333-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 32 дня.

Международный день солидарности с палестинским народом

29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на арабское и еврейское государства. А через 30 лет, 2 декабря 1977 года, Генассамблея ООН своей резолюцией постановила ежегодно отмечать 29 ноября как Международный день солидарности с палестинским народом.

Генеральный секретарь ООН ежегодно направляет руководству самоназванного Государства Палестина специальное послание в связи с этим международным Днем. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Комитет по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа ежегодно проводит специальное заседание по случаю Международного дня солидарности, а также ряд культурных мероприятий. Встречи по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом проводятся также в отделениях ООН в Женеве и Вене.

День памяти апостола и евангелиста Матфея

Святой апостол и евангелист Матфей принадлежит к числу 12-ти апостолов. В Священном Писании он также называется Левием (Лк. 5, 27). Апостол Матфей был братом апостола Иакова Алфеева и, до своего призвания в апостольский чин, был Галилейским мытарем, т.е. сборщиком податей. После призвания Господом, он, оставив все, последовал за Спасителем. С тех пор Матфей вместе с другими учениками Иисуса Христа пребывал с Ним неотлучно.

Согласно Священному Преданию, по сошествии Святого Духа, апостол Матфей проповедовал Евангелие евреям в Иудее. Здесь, по сказанию Евсевия и других святых отцов, через 8 лет по вознесении Господа, Матфей написал Евангелие к уверовавшим евреям Палестины и передал его апостолу Иакову, брату Господню. С еврейского на греческий язык Евангелие было переведено либо апостолом Иаковом, либо апостолом Иоанном Богословом.

Именины сегодня празднуют:

Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Федор.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, праздник, религия
 
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