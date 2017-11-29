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Два экстремала запрыгнули с горы в летящий самолет (ВИДЕО)
29.11.2017 16:40
Французские экстремалы Фред Фюген и Винс Реффет, одетые в специальные костюмы-крыло, спрыгнули с вершины Юнгфрау (Швейцарские Альпы) и на ходу запрыгнули в летящий самолет, сообщает Телеканал новостей «24».
Высота вершины, с которой прыгали смельчаки, составляет четыре тысячи метров.
По словам экстремалов, к трюку они готовились очень тщательно, перед тем совершив 100 тренировочных полетов в Испании.
К слову, внимательные пользователи сайта Reddit успели заметить, что подобный трюк есть в одном из фильмов "бондианы" – "Золотой глаз" в 1995 году. Там Джеймс Бонд влетает в самолет на мотоцикле.
Теги: Франция, самолет, прыжок
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