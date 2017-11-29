Генерал з Хорватії прийняв отруту після вироку Міжнародного трибуналу в Гаазі

29.11.2017 15:25

На засіданні Міжнародного трибуналу в Гаазі щодо колишньої Югославії хорватський генерал Слободан Пральяк прийняв отруту після оголошення вердикту апеляційної комісії. Про це повідомляє Украинские Новости з посиланням на BBC.

Пральяк, дізнавшись, що його вирок був залишений в силі, встав і випив щось з ємкості, у якій, за його словами, була отрута.

Адвокат генерала підтвердив, що в склянці була отрута. Про стан Пральяка нічого не повідомляється.

Суддя наказав негайно закрити штори, призупинити виробництво і забрати склянку.

29 листопада в Гаазі розглядалася скарга Пральяка і ще п'яти боснійських хорватів, вирок яким за військові злочини винесли в 2013 році. Тоді Пральяка засудили до 20 років в'язниці.

Як повідомляли Українські новини, біля посольства Росії в Гаазі встановили лавку в пам'ять про жертви MH17.

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Источник: https://from-ua.com