Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Генерал з Хорватії прийняв отруту після вироку Міжнародного трибуналу в Гаазі

29.11.2017 15:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Генерал з Хорватії прийняв отруту після вироку Міжнародного трибуналу в Гаазі

На засіданні Міжнародного трибуналу в Гаазі щодо колишньої Югославії хорватський генерал Слободан Пральяк прийняв отруту після оголошення вердикту апеляційної комісії. Про це повідомляє Украинские Новости з посиланням на BBC.

Пральяк, дізнавшись, що його вирок був залишений в силі, встав і випив щось з ємкості, у якій, за його словами, була отрута.

Адвокат генерала підтвердив, що в склянці була отрута. Про стан Пральяка нічого не повідомляється.

Суддя наказав негайно закрити штори, призупинити виробництво і забрати склянку.

29 листопада в Гаазі розглядалася скарга Пральяка і ще п'яти боснійських хорватів, вирок яким за військові злочини винесли в 2013 році. Тоді Пральяка засудили до 20 років в'язниці.

Як повідомляли Українські новини, біля посольства Росії в Гаазі встановили лавку в пам'ять про жертви MH17.

Суд ООН ухвалив своє право на обмежувальні заходи у справі "Україна проти Росії".

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Хорватия, суд, Гаага, генерал
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх