Раскрыта тайна младшей дочери Путина

29.11.2017 08:47

Вице-президент Всемирной конфедерации рок-н-ролла (WRRC) по юридическим вопросам Манфред Мохаб подтвердил, что участница чемпионатов России, Европы и мира по акробатическому рок-н-роллу, глава фонда "Иннопрактика" Екатерина Тихонова является младшей дочерью президента России Владимира Путина.

Об этом передает Reuters.

Мохаб признался, что знает женщину по совместной работе в президиуме WRRC.

На вопрос, знает ли он, что Тихонова является дочерью Путина, Мохаб ответил: "Да. Я знаю её, да, конечно". На повторный вопрос он кивнул и повторил: "Да".

На данный момент Кремль и Тихонова не ответили на запросы о комментариях журналистов Reuters.

Источник: https://from-ua.com