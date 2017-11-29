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Самоубийство в Гааге: стала известна судьба кровавого генерала

29.11.2017 18:00
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Самоубийство в Гааге: стала известна судьба кровавого генерала

Хорватский генерал Слободан Пралья к умер после того, как он принял яд во время оглашения приговора Международного трибунала по бывшей Югославии

 

Об этом объявили по хорватскому телевидению.

Генерал во время заседания выкрикнул: «Пральяк не преступник. Я отвергаю ваш вердикт». Затем он поднял руку ко рту и выпил жидкость из небольшого флакона.

Заседание было прервано, в суд прибыли врачи, чтобы оказать Пральяку первую помощь.

Напомним, Пральяк принял яд после того, как суд на апелляции подтвердил его приговор за военные преступления во время вооруженного конфликта после распада Югославии в 1991 году. Генерал получил 20 лет за преступления против боснийских мусульман.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Associated Press



Теги: Донбасс, Гаага, самоубийство
 
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