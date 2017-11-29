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Санкции против России: в силу вступили новые ограничения
Для того, чтобы официально зафиксировать их действие, Минфин выдал так называемую генеральную лицензию
Офис по вопросам контроля внешних активов Министерства финансов США (OFAC)объявило о вступлении в силу поправок в ранее принятых директив о санкциях против России, сокращающие сроки кредитования лиц и компаний в санкционном списке.
Соответствующее сообщение Минфин США распространил во вторник, передает Укринформ.
"Изменения касаются поправок к Директиве 1 (охватывает финансовый сектор – ред.) и Директивы 2 (энергетический сектор – ред.), связанных с украинско-российским вопросом, которые были приняты 29 сентября 2017 года", – отметили в американском Министерстве финансов.
В ведомстве объяснили, что некоторые запреты в поправках к Директивам 1 и 2 тогда были определены с задержкой и вступили в силу 28 ноября 2017 года. Для того, чтобы официально зафиксировать их действие, Минфин выдал так называемую генеральную лицензию.
В частности, в соответствии с изменениями в Директиве 1 запрещается осуществлять операции, предоставлять финансирование или проводить другие денежные операции с определенными сроками или капиталом с компаниями, которые находятся под санкциями, на срок более 14 дней. Ранее этот срок ограничивался 30 днями.
В энергетическом секторе согласно поправкам к Директиве 2 срок кредитования сокращается с 90 до 60 дней.
Новые ограничения введены согласно разделу II Закона о борьбе с российским влиянием в Европе и Евразии 2017 года(CRIEEA), сообщили в Министерстве финансов США.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Россия, США, Донбасс, санкции
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