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Уникальное место, где люди живут до 160 лет и почти не болеют
На границе Индии и Пакистана есть место, которое прозвали «оазисом молодости». Местные жители там практически не болеют и выглядят молодо. Оно находится в долине реки Хунза.
Племени Хунза не известны ни рак, ни сердечно-сосудистых заболевания. Обитатели этих мест — исключительные долгожители.
Секрет их долголетия до сих пор остаётся загадкой для исследователей.
Условия жизни у членов этого племени достаточно суровые, поскольку Счастливая долина расположена на севере Индии в Гималаях, на берегу реки Хунзы.
Жители долины Хунза, в отличие от соседних народностей, внешне очень схожи с европейцами.
Легенда гласит, что карликовое горское государство было заложено воинами армии Александра Македонского во время его Индийского похода.
Разговаривают они на собственном языке — бурушасхи (Burushaski, родство которого до сих пор не установлено ни с одним из языков мира, хотя все здесь знают и урду, а многие — английский).
Хунзы в 15-градусный мороз купаются в ледяной воде, до ста лет играют в подвижные игры, 40-летние женщины у них выглядят как девушки, в 60 лет они стройны и изящны, а в 65 лет еще рожают детей.
Летом они питаются сырыми фруктами и овощами, зимой — высушенными на солнце абрикосами и пророщенными зернами, овечьей брынзой.
Интересен ещё один факт: в весенний период, длящийся до 4 месяцев, когда фрукты еще не поспели, они почти ничего не едят и только раз в день пьют напиток из сушеных абрикосов. Такой пост возведен в культ и строго соблюдается.
Шотландский врач МакКаррисон, первым описавший Счастливую долину, подчеркивал, что потребление белков там находится на низшем уровне нормы, если вообще это можно назвать нормой.
Суточная калорийность хунзы составляет в среднем 1933 ккал и включает в себя 50 г белка, 36 г жира и 365 г углеводов.
В 1984 году произошёл интересный случай: один из хунзакутов по имени Саид Абдул Мобуд, прибыл в лондонский аэропорт Хитроу. Работники миграционной службы были в замешательстве, когда он предъявил им для контроля свой паспорт.
В соответствии с документом, хунзакут родился в 1823 году и ему исполнилось 160 лет.
Мулла, сопровождавший Мобуда отметил, что его подопечного считают святым в стране Хунза, известной своими долгожителями. Мобуд имеет отличное здоровье и пребывает в здравом уме и светлой памяти. Начиная с 1850 года, он отлично помнит все события.
Вот уж действительно феномен!
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на vmirechudes.com
Теги: Донбасс, здоровье, Пакистан, Индия, долголетие, феномен
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