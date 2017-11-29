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Взрыв прогремел у Минфина, есть погибшие
Неизвестные злоумышленники взорвали автомобиль, начиненный взрывчаткой большой мощности у здания Министерства финансов Йемена в городе Аден
Это произошло в среду, 29 ноября, сообщают местные жители и сотрудники больницы.
«В результате взрыва погибли, по меньшей мере, два человека, еще четверо пострадали», — говорится в сообщении.
Также в информации уточняется, что взрыв был такой мощности, что шестиэтажном здании министерства нанесен значительный ущерб. Кроме того, разбиты окна многих расположенных неподалеку домов.
Напомним, в Покровске Донецкой области прогремел взрыв в офисе регионального отделения «Национального корпуса». Пострадавших нет, однако сильно повреждено помещение офиса. По предварительным данным взрывчатка была заложена внутри офисного помещения неизвестными лицами.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Reuters
Теги: Донбасс, Йемен, взрыв, Минфин
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