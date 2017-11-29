- Кадырова обвинили в попытке госпереворота14:28
- Звезду "Служебного романа" Андрея Мягкова срочно госпитализировали в Москве13:58
- Крым вернется в состав Украины, но это будет «убитый» полуостров – Тымчук12:48
- 29 ноября: какой сегодня праздник12:14
- Савченко в Польше обвинила Украину в «начале войны на Донбассе»11:45
- Взрыв прогремел у Минфина, есть погибшие11:30
- "Мы уладим это": Трамп отреагировал на новое ракетное испытание КНДР11:17
- Ученые рассказали о появлении новой сексуальной ориентации10:48
- Медведчук: Сегодня в Минске вопрос обмена обсуждаться не будет10:36
- Депутат ВО «Свобода»: Миротворчої місії з росіянами у складі в Україні бути не може09:45
Звезду "Служебного романа" Андрея Мягкова срочно госпитализировали в Москве
В Москве госпитализирован известный актер Андрей Мягков. Он пожаловался на сильные головные боли, после чего было принято решение положить его в стационар на время. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Актер подтвердил информацию о своей госпитализации. Андрей Мягков снялся в таких картинах, как "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Служебный роман", "Гараж" и "Жестокий романс".
Напомним, что год назад Мягков также был госпитализирован из-за обострения имеющегося заболевания.
Как сообщала "Страна", 26 октября, Google выпустил дудл в честь 40-летнего юбилея знаменитой комедии Эльдара Рязанова "Служебный роман". Автор логотипа Джулиана Чен пояснила, что изобразила одну из самых запоминающихся сцен, когда герой Андрея Мягкова воображает диалог со своей начальницей, роль которой исполнила Алиса Фрейндлих, и ставит ее очки себе на ногу.
Источник: https://strana.ua
Теги: Донбасс, актер, госпитализация, Служебный роман
- Дентиньо "загремел" в больницу
- Экстренно госпитализирован популярный российский актёр
- Дмитрий Халаджи: "Несмотря на свои образы, Турчинский на самом деле был умным и добрым"
- Фернандиньо получил серьезную травму
- "Динамо" улетело в Киев без главного тренера
- Мирча Луческу: Мы сделали "Арсеналу" три подарка
- В «ЛНР» не хотят проведения поэтапного обмена пленными15:10
- Жебривский: Боевики обстреляли КПВВ «Майорск» с мирными жителями14:12
- Медведчук: Сегодня в Минске вопрос обмена обсуждаться не будет10:36
- Важно! Переселенцы могут остаться без выплат07:50
- Переговоры по Донбассу должны вылиться в итоговый документ, который подпишут и Украина, и США, и РФ, и Европа, - Вилкул22:07
- Боевики обстреляли поселки на Светлодарской дуге21:50
- Объединение возможно: В «ДНР» прокомментировали вопрос слияния с «ЛНР»21:12
- Захарченко хлебнул «боярышника» и собрался в наступление20:49
- Как переселенцам принять участие в программе «Доступное жилье»20:29
- Если он не трус: в «ДНР» из-под Захарченко собрались вышибить «кресло»20:11
- Как ездить в гололед: лучшие советы14:57
- В Одессу прибыл корабль НАТО, вооруженный до зубов14:41
- Кадырова обвинили в попытке госпереворота14:28
- Жебривский: Боевики обстреляли КПВВ «Майорск» с мирными жителями14:12
- Звезду "Служебного романа" Андрея Мягкова срочно госпитализировали в Москве13:58
- Украина скоро начнет регистрировать мобильных абонентов13:40
- На Волыни четвертые сутки под землей находятся бунтующие шахтеры13:20
- “Самое большое чудо на свете”: Джамала рассекретила свою тайну13:05
- Крым вернется в состав Украины, но это будет «убитый» полуостров – Тымчук12:48
- Предсказание на 2018 год от экстрасенса и астролога Хаяла Алекперова12:32
- Предсказание на 2018 год от экстрасенса и астролога Хаяла Алекперова12:32
- 29 ноября: какой сегодня праздник12:14
- Ученые рассказали о появлении новой сексуальной ориентации10:48
- Специалисты подсказали, какие болезни лечат кошки09:18
- Уникальное место, где люди живут до 160 лет и почти не болеют08:11
- Создан новый вид алкоголя, его состав вас шокирует07:41
- В Казахстане найден аналог геоглифов долины Наска14:52
- "Турецкий тупик" Кремля: российский след в убийстве посла РФ 07:46
- 7 подарков, которые не следует принимать07:22
- 3 натуральні жироспалювальні продукти22:01
- В Луганске - новый переворот
- В бой вступят регулярные войска РФ, которые стоят у границы. Война на Донбассе пойдет по новому сценарию
- Зарисовка из Донецка: бунт против оккупантов устроили в троллейбусе
- "Ниндзя", "Тюмень", "Баня", "Шева": истории воинов, погибших под Крымским
- У переселенців – проблеми з пенсіями
- Омелян: строительство керченского моста нужно срочно остановить
- Как пенсионеры страдают на КПВВ
- Россия вынесла “приговор” Донбассу - не мечтайте о хорошей жизни ближайшие 10 лет: кремлевские СМИ выступили с настораживающим сообщением о судьбе “Л/ДНР”
- Россия не ограничится лишь Донбассом. Названы регионы Украины, которые могут быть захваченными следующими
- "В Донецке ситуацию под контролем мы не удержим...", - в "ДНР" предрекают Захарченко силовую смену власти