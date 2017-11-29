Звезду "Служебного романа" Андрея Мягкова срочно госпитализировали в Москве

29.11.2017 13:58

В Москве госпитализирован известный актер Андрей Мягков. Он пожаловался на сильные головные боли, после чего было принято решение положить его в стационар на время. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Актер подтвердил информацию о своей госпитализации. Андрей Мягков снялся в таких картинах, как "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Служебный роман", "Гараж" и "Жестокий романс".

Напомним, что год назад Мягков также был госпитализирован из-за обострения имеющегося заболевания.

Как сообщала "Страна", 26 октября, Google выпустил дудл в честь 40-летнего юбилея знаменитой комедии Эльдара Рязанова "Служебный роман". Автор логотипа Джулиана Чен пояснила, что изобразила одну из самых запоминающихся сцен, когда герой Андрея Мягкова воображает диалог со своей начальницей, роль которой исполнила Алиса Фрейндлих, и ставит ее очки себе на ногу.

Источник: https://strana.ua