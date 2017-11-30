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Террористы ИГИЛ нанесли сокрушительный удар по российскому вертолету: в Сети появились видеокадры пылающей военной техники РФ. ВИДЕО

30.11.2017 16:58
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Террористы ИГИЛ нанесли сокрушительный удар по российскому вертолету: в Сети появились видеокадры пылающей военной техники РФ. ВИДЕО

В Сети появилось видео уничтожения российского вертолета в Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, передает "Диалог.UA".

Согласно информации, под прицел "игиловцев" попал вертолет МИ-24 ВКС России. Они сбили его при помощи противотанкового ракетного комплекса "Конкурс". Отмечается, что данный инцидент произошел задолго до сегодняшнего дня, однако только сейчас в Интернете появилась полная запись случившегося.

На видео видно, как два российских вертолета осуществляют посадку. Сразу же после этого боевики открывают по ним огонь, и следом уже показаны кадры пылающей военной техники россиян.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, Сирия, террористы, ИГИЛ
 
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