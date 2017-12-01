Британец случайно выбросил 7 млн долларов

01.12.2017 11:45

В Великобритании мужчина после того, как у него сломался ноутбук, выбросил в мусор жесткий диск. Оказалось, что он хранил на нем 7500 биткоинов.



Джеймс Хоуэллс занимался сбором криптовалюты с 2009 года. Так они и собрал достаточно внушительную сумму - 7500 биткоинов. В сообщении было сказано, что несколько месяцев назад он залил свой лэптом лимонадом. Из-за этого часть деталей пришлось демонтировать. Они были просто выброшены в мусорное ведро. среди деталей как раз и был жесткий диск, на котором хранилась вся информация о его кошельке с криптовалютой.



После этого мужчина очень долго занимался поиском данных кошелька, пытался достать их с накопителей или других жестких дисков, искал резервные копии, но все оказалось безрезультатно.



Мужчине удалось узнать, на какую свалку вывезли его жесткий диск. Но полигон возле Ньюпорта по площади соотносим с футбольным полем.



Полиция заявила, что для поисков этого диска необходимо 15 человек и два экскаватора.





