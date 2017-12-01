Экс-советник Трампа признался во лжи ФБР

01.12.2017 20:30

Как известно, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку 13 февраля из-за скандала о контактах с Россией

Бывший советник президента Трампа Майкл Флинн признал в суде, что сообщал ФБР ложные сведения о своих контактах с Россией.

Соответствующее решение окружного суда Колумбии приводит CNN.

"24 января 2017 года или около этой даты ответчик Майкл Флинн намеренно и сознательно сделал ложные и мошеннические фиктивные заявления в деле под юрисдикцией правительства США", – говорится в решении суда.

В частности, Флинн признал, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал по телефону с российским послом в США Сергеем Кисляком санкции Вашингтона против РФ, а впоследствии дал ложные показания о содержании этого разговора. Флинн соврал, когда рассказал ФБР, что он не просил российского посла Сергея Кисляка "воздержаться от эскалации ситуации" в ответ на санкции, наложенные президентом Обамой на Россию и не просил Кисляка отложить или заблокировать резолюцию Совбеза ООН.

Как известно, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку 13 февраля из-за скандала о контактах с Россией.

В начале мая комитет Сената США по разведке потребовал от бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна передать все документы и записи о связи з Россией.

Источник: https://www.segodnya.ua