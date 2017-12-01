Маслякова уволили из КВН из-за подозрений о денежных махинациях

01.12.2017 21:02

Transparency International уличила Маслякова в махинациях с недвижимостью и финансами

Известного российского ведущего Александра Маслякова, который стал отцом КВН, уволили. Дело в том, что его заподозрили в финансовых махинациях. Об этом сообщила международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International.

Так, Масляков якобы не придерживался ограничений и запретов, наложенных законом РФ на руководителей государственных унитарных предприятий.

Александр Масляков-старший стал руководителем "Планеты КВН" в 2011 году. Тогда он уже был основателем частного творческого объединения "АМиК", которому принадлежат права на продукцию под брендом КВН.

В 2015 году Масляков стал индивидуальным предпринимателем, хотя по российскому закону руководители государственных унитарных предприятий не имеют права совмещать работу и бизнес.

В то же время, в пресс-службе компании прокомментировали увольнение Маслякова несколько иначе. Он ушел из КВН по своей инициативе, а не из-за проверок прокуратуры, которые были инициированы Transparency International.

"Процедура увольнения с должности директора ГУП "ММЦ Планета КВН" инициирована А. В. Масляковым в начале 2017 года в связи с необходимостью приведения его трудовой деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства. Однако, в связи с рядом обстоятельств, в том числе некоторых бюрократических моментов, этот процесс несколько затянулся. В то же время, это увольнение произведено в полном соответствии с требованиями закона", – сказали в пресс-службе.

Напомним, в "чистилище" сайта "Миротворец" попал Александр Масляков вместе с сыном Александром Масляковым-младшим. На сайте сказано, что ведущего КВН занесли в список "из-за отрицания российской агрессии и как участника легализации аннексии Крыма и так называемой ДНР".

Источник: https://www.segodnya.ua