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Маслякова уволили из КВН из-за подозрений о денежных махинациях
Transparency International уличила Маслякова в махинациях с недвижимостью и финансами
Известного российского ведущего Александра Маслякова, который стал отцом КВН, уволили. Дело в том, что его заподозрили в финансовых махинациях. Об этом сообщила международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International.
Так, Масляков якобы не придерживался ограничений и запретов, наложенных законом РФ на руководителей государственных унитарных предприятий.
Александр Масляков-старший стал руководителем "Планеты КВН" в 2011 году. Тогда он уже был основателем частного творческого объединения "АМиК", которому принадлежат права на продукцию под брендом КВН.
В 2015 году Масляков стал индивидуальным предпринимателем, хотя по российскому закону руководители государственных унитарных предприятий не имеют права совмещать работу и бизнес.
В то же время, в пресс-службе компании прокомментировали увольнение Маслякова несколько иначе. Он ушел из КВН по своей инициативе, а не из-за проверок прокуратуры, которые были инициированы Transparency International.
"Процедура увольнения с должности директора ГУП "ММЦ Планета КВН" инициирована А. В. Масляковым в начале 2017 года в связи с необходимостью приведения его трудовой деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства. Однако, в связи с рядом обстоятельств, в том числе некоторых бюрократических моментов, этот процесс несколько затянулся. В то же время, это увольнение произведено в полном соответствии с требованиями закона", – сказали в пресс-службе.
Напомним, в "чистилище" сайта "Миротворец" попал Александр Масляков вместе с сыном Александром Масляковым-младшим. На сайте сказано, что ведущего КВН занесли в список "из-за отрицания российской агрессии и как участника легализации аннексии Крыма и так называемой ДНР".
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, махинации, КВН
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