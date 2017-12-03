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Снять санкции с РФ поможет решение украинского вопроса

03.12.2017 08:05
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Снять санкции с РФ поможет решение украинского вопроса

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что американские санкции в отношении Москвы будут сняты после возобновления территориальной целостности Украины.

"Если мы сможем решить вопрос с Украиной, а именно - прийти к договоренности, которая устроит обе стороны, мы получим позитивный результат", - сказал Хантсман в интервью телеканалу "Санкт-Петербург", подчеркнув, что главная задача - остановить насилие на Донбассе.

Он добавил, что США ввели в санкции в отношении России из-за ситуации в Украине, потому что "это вопросы международного права и территориальной целостности", которые важны для Вашингтона и всего мирового сообщества.

Хантсман также подчеркнул, что целью его работы в РФ является движение вперед в процессе нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном, в частности укрепление доверия между странами.

Посол считает, что у России и США много общего. "На концерте, в лаборатории или в космосе – у нас прекрасные отношения. А в политике и иногда в дипломатии мы так не сотрудничаем. И нам хорошо бы взять пример, как мы строим мосты в сфере науки, культуры, технологий", - сказал дипломат.

Также Россию и США объединяет борьба с терроризмом, добавил Хантсман. У стран есть совместные обязательства в Сирии, уточнил посол.



Теги: Украина, Россия, США, мир, санкции
 
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