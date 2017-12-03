- Соловей высказался об американском докладе о связях русских олигархов с Кремлем12:24
- Лавров рассказал о новой встрече в нормадском формате10:04
- Снять санкции с РФ поможет решение украинского вопроса08:05
- Жителей 20 сел около Мариуполя обеспечит теплом Ватикан21:38
- Казарин: Крым сам не вернется в Украину, его надо возвращать21:20
- Маслякова уволили из КВН из-за подозрений о денежных махинациях21:02
- Экс-советник Трампа признался во лжи ФБР20:30
- В Китае открыли новое гигантское нефтяное месторождение18:30
- Грымчак: Весной 2018 года Россия уйдет с Донбасса (Видео)17:40
- На кордоні з РФ буде біометричний контроль: подробиці нових правил17:05
Соловей высказался об американском докладе о связях русских олигархов с Кремлем
Российский историк, доктор исторических наук, профессор и заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО, политический аналитик, публицист и общественный деятель Валерий Соловей проанализировал ситуацию с февральским докладом в США, который может нанести сильнейший удар по России.
Вот, что пишет эксперт на своей странице в Фейсбуке в посте под названием "Ожидания и реальность":
1. Страхи в ожидании февральского доклада Конгрессу США о связях русских олигархов с Кремлем приобретают гомерический характер. Они подпитываются, в частности, "делом Керимова", особенно якобы готовностью того дать "признательные показания" на российскую верхушку (что, впрочем, маловероятно). Менее известно, но фактически более важно, что русских начали "прессовать" в Великобритании и оттуда началась эмиграция русских денег.
2. Вместе с тем, история о "50 тысячах россиян" в черном списке финансовой разведки США вымышлена. Она намеренно распространяется российской стороной, дабы сплотить истеблишмент и стимулировать его бегство с Запада. Мол, из Московии выдачи нет.
3. Пресловутый февральский доклад Конгрессу будет включать секретное приложение (собственно список) и РЕКОМЕНДАЦИИ.
4. Рекомендации могут выполнять исполнительная или законодательная власть. Исполнительная власть выполнять рекомендации, тем более немедленно, в отношении российских олигархов не станет. А законодательная власть, как и в любой стране, работает неспешно.
5. Таким образом, между появлением доклада и реализацией рекомендаций (каких? в каком объеме?) пролегает неопределенная пауза.
6. Эту паузу можно продлить, если Россия "продемонстрирует готовность к изменению поведения", например в Сирии и в Донбассе. Собственно поведение можно и не менять, но тянуть вола за хвост какое-то время удастся.
7. Весьма влиятельна и небезосновательна точка зрения, что жесткие санкции в отношении российского истеблишмента в краткосрочной и среднесрочной перспективе даже выгодны режиму, поскольку приведут к его консолидации и обеспечат приток валюты в Россию. Хотя в долгосрочной перспективе они, конечно, сыграют разрушительную роль.
8. Остаются открытыми принципиальные вопросы: что за санкции? против кого?, но, главное, будут ли они вообще реализованы. И если да, то в течение какого времени.
Теги: Россия, США, Кремль, санкции, олигархи
- Мнение эксперта: санкции стран Запада в отношении России помогут вернуть Украине Крым
- Евросоюз и США сохранят санкции против России до выполнения "Минска"
- Обама упрекнул Россию в бездействии в решении украинского конфликта
- Евросоюз снова призвал страны ООН присоединиться к санкциям против России
- В Сенате США допускают введение дополнительных санкций против России
- Новые санкции США: Медведев погрозил концом
- На автовокзале в Мариуполе задержали человека с оружием14:05
- Взрывы на Луганщине: опубликованы данные представителей ОБСЕ13:50
- Опубликована обновленная карта ситуации на Донбассе: стало жарко13:40
- Презентованную во Львове карту с "ДНР" и "ЛНР" сделал евродепутат?13:28
- В Ясиноватском районе попался хранитель патронов13:13
- Официально: где и при каких обстоятельствах силы АТО понесли потери12:57
- В Мариуполе парень жил с гранатой в спальне12:46
- Наблюдатели ОБСЕ подтвердили, что в Луганске висят российские флаги12:37
- В Донецкой области нашли тело утонувшего12:06
- Свыше 170 взрывов замечено на Донетчине11:55
- На автовокзале в Мариуполе задержали человека с оружием14:05
- Взрывы на Луганщине: опубликованы данные представителей ОБСЕ13:50
- Опубликована обновленная карта ситуации на Донбассе: стало жарко13:40
- Презентованную во Львове карту с "ДНР" и "ЛНР" сделал евродепутат?13:28
- В Ясиноватском районе попался хранитель патронов13:13
- Официально: где и при каких обстоятельствах силы АТО понесли потери12:57
- В Мариуполе парень жил с гранатой в спальне12:46
- Наблюдатели ОБСЕ подтвердили, что в Луганске висят российские флаги12:37
- Соловей высказался об американском докладе о связях русских олигархов с Кремлем12:24
- В Донецкой области нашли тело утонувшего12:06
- Украинцам посоветовали, как сберечь здоровье при резком потеплении зимой22:25
- Как сбить температуру без таблеток: безвредные способы21:49
- От какого алкоголя человек становится агрессивным?18:15
- Как зависимость от интернета и смартфонов влияет на химический состав мозга14:47
- Кошка или собака? Зоологи узнали, кто умнее09:15
- Дельфины оказались изобретателями наркотиков08:33
- Кидаємо курити: народні рецепти08:15
- Три лучших новогодних ритуала, чтобы привлечь удачу в свою жизнь07:30
- Варёная свёкла - волшебная еда21:49
- Ушные палочки вредны21:21
- Новые главари «ЛНР» кинули Захарченко, - эксперт
- Новые штрафы для украинцев: “попасть на деньги” можно в собственном дворе
- Горловку заполонили "странные военные"
- ВАЖНО! Украинских водителей ждет неприятный сюрприз
- Зеленский удивил видеозаявлением по запрету «Сватов»: «Мы отказываемся»
- В Украине озвучили печальный прогноз по будущему Донбасса и окончанию войны
- Кремль придумал для ОРДЛО новый проект
- “Мы не виноваты, что войны на Донбассе "не получилось"!” – российский наемник “ДНР” возмущен заявлением Стрелкова
- "Каратели" в Гладосово: правда от местной жительницы
- Британцы в шоке от того, что увидели на Донбассе