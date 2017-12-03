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Соловей высказался об американском докладе о связях русских олигархов с Кремлем

03.12.2017 12:24
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Соловей высказался об американском докладе о связях русских олигархов с Кремлем

Российский историк, доктор исторических наук, профессор и заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО, политический аналитик, публицист и общественный деятель Валерий Соловей проанализировал ситуацию с февральским докладом в США, который может нанести сильнейший удар по России.

Вот, что пишет эксперт на своей странице в Фейсбуке в посте под названием "Ожидания и реальность":

1. Страхи в ожидании февральского доклада Конгрессу США о связях русских олигархов с Кремлем приобретают гомерический характер. Они подпитываются, в частности, "делом Керимова", особенно якобы готовностью того дать "признательные показания" на российскую верхушку (что, впрочем, маловероятно). Менее известно, но фактически более важно, что русских начали "прессовать" в Великобритании и оттуда началась эмиграция русских денег.
2. Вместе с тем, история о "50 тысячах россиян" в черном списке финансовой разведки США вымышлена. Она намеренно распространяется российской стороной, дабы сплотить истеблишмент и стимулировать его бегство с Запада. Мол, из Московии выдачи нет.
3. Пресловутый февральский доклад Конгрессу будет включать секретное приложение (собственно список) и РЕКОМЕНДАЦИИ.
4. Рекомендации могут выполнять исполнительная или законодательная власть. Исполнительная власть выполнять рекомендации, тем более немедленно, в отношении российских олигархов не станет. А законодательная власть, как и в любой стране, работает неспешно.
5. Таким образом, между появлением доклада и реализацией рекомендаций (каких? в каком объеме?) пролегает неопределенная пауза.
6. Эту паузу можно продлить, если Россия "продемонстрирует готовность к изменению поведения", например в Сирии и в Донбассе. Собственно поведение можно и не менять, но тянуть вола за хвост какое-то время удастся.
7. Весьма влиятельна и небезосновательна точка зрения, что жесткие санкции в отношении российского истеблишмента в краткосрочной и среднесрочной перспективе даже выгодны режиму, поскольку приведут к его консолидации и обеспечат приток валюты в Россию. Хотя в долгосрочной перспективе они, конечно, сыграют разрушительную роль.
8. Остаются открытыми принципиальные вопросы: что за санкции? против кого?, но, главное, будут ли они вообще реализованы. И если да, то в течение какого времени.



Теги: Россия, США, Кремль, санкции, олигархи
 
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