12 истребителей США переброшены на Корейский полуостров

04.12.2017 09:38

Для участия в маневрах под названием Vigilant Ace, которые продлятся в Южной Корее до 8 декабря, в страну прибыли шесть истребителей F-22 Raptor и столько же истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A. Об этом сообщило министерство национальной обороны Республики Корея, передает 112-Украина со ссылкой на Reuters.

Vigilant Ace станут самыми крупными учениями военно-воздушных сил США и Южной Кореи в истории двух стран. В них будут задействованы более 230 боевых самолетов и около 12 тыс. военнослужащих двух стран.

В военном ведомстве подчеркивают, что Vigilant Ace направлены на "отработку боевого взаимодействия ВВС двух стран в любую погоду, днем и ночью". В ходе маневров союзники "отработают различные сценарии, включая нанесение высокоточных ударов" по учебным целям, представляющим собой копии северокорейских объектов, связанных с ракетно-ядерной программой КНДР, а также муляжи мобильных ракетных пусковых установок.

Учения пройдут на фоне нового витка напряженности на Корейском полуострове.

Поводом к ним, как сообщалось ранее, стал произведенный КНДР 29 ноября запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15", способной достичь территории США.

Источник: https://from-ua.com