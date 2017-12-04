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Биткойн включили в десятку наиболее крупных финансовых пузырей в истории
Компания по исследованию рынков Birinyi Associates сопоставила масштабы биткойномании с известными случаями финансовых пузырей за всю историю. Оказалось, что популярная сегодня криптовалюта уже обошла по своим размерам Nasdaq и Qualcomm. Об этом пишет Хайтек, передает Хвиля.
Аналитики Birinyi Associate составили график 10 наиболее крупных финансовых пузырей в истории. Если допускать, что биткойн — это тоже пузырь, то в рейтинге он занимает третье место после финансовой схемы по развитию долины Миссисипи в XVIII веке и ситуации с акциями Qualcomm в 1998-1999 годах, когда их стоимость подскочила за один день на 31%.
Нефть, Dow Jones, Nasdaq, серебро и японский финансовый пузырь уже уступают биткойну. Эксперты не стали учитывать пузырь, сформировавший во время тюльпанной лихорадки в Голландии из-за отсутствия точных сведений, поэтому сопоставить бум криптовалюты со скупкой луковиц тюльпанов не удалось.
Глава Birinyi Associates Ласло Бириний предполагает, что биткойн находится в состоянии пузыря, поэтому основатель компании не рекомендует инвестировать в криптовалюту. «Признаюсь, мы немного поторговали биткойнами. Я не против торговли, но я бы не стал рисковать и делать инвестиции», — пояснил он в интервью CNBC.
О невероятных масштабах биткойн-пузыря пишет и Bloomberg. По подсчетам аналитиков, биткойн уже в четыре раза обошел по стоимости акции доткомов на их пиковом показателе.
С 1997 по 2000 годы акции доткомов привлекли через IPO $44 млрд. Биткойн после форка раскололся на несколько валют. Так, Bitcoin Cash оценивается в $28 млрд, а Bitcoin Gold — в $6 млрд. Эти суммы постепенно приближаются к доткомовским показателям. Более того, существует еще эфир с капитализацией в $46 млрд, а также сотни других криптовалют.
После резкого скачка курса биткойна в конце ноября, когда криптовалюта выросла до $11 000, появились сведения о том, что американская биржа Nasdaq готовится выпустить фьючерсы на биткойны в начале следующего года. Опередить ее собирается Чикагская товарная биржа (CME Group), которая запустит торги фьючерсами на индекс биткойна уже 18 декабря.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, финансы, валюта
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