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Эрдоган обвинил США в шантаже
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддастся на шантаж США на фоне рассмотрения дела работника турецкого банка, обвиняемого в обходе санкций против Ирана.
Об этом сообщаtn Европейская Правда со ссылкой на Reuters.
И без того напряженные отношения между Анкарой и Вашингтоном ухудшились после того, как турецко-иранский торговец золотом Реза Зарраб, который сотрудничает с прокуратурой США, раскрыл в суде подробности избежания санкций против Ирана.
Эрдоган заявил, что Турция действует в соответствии с линии ООН.
"Что мы сделали, например? Мы купили природный газа в страны, с которой у нас соглашение, чтобы наши граждане не замерзли зимой. Как и другие страны, нас обязывают только решения ООН, и Турция следует им до последней точки", - заявил президент Турции.
Ранее Зарраб рассказал в суде, что Эрдоган, будучи премьер министром помогал Ирану обойти санкции США.
Анкара называет его показания попыткой подорвать Турцию и ее экономику, утверждая, что все это часть сценария оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена обвиняемого в прошлогодней попытке переворота.
"Это дело – не более чем сценарий, созданный за океаном. Извините, но пройдет поддадимся на этот шантаж", - заявил Эрдоган.
Теги: США, Донбасс, Турция
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