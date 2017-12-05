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Если будет «Минск-2», его снова подпишет Плотницкий
В «ЛНР» утверждают, что со сменой «главы республики» Игоря Плотницкого в минском процессе ничего не изменилось, и, если будут новые документы в минском формате, их также подпишет Плотницкий. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «и. о. министра иностранных дел ЛНР» Владислав Дейнего, передает dnews.dn.ua.
«Под минскими документами стоит подпись Игоря Венедиктовича. И, соответственно, весь диалог строился непосредственно с ним в Минске. Я представлял республику в рамках тех поручений, которые получил от него, и именно его "Минск" воспринимает как, то лицо, которое ответственно за исполнение обязательств, взятых в Минске. И в этом плане ничего не изменилось», – сказал он.
Дейнего также убеждает, что механизм переговоров в Минске также не изменился. «Исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник дал ему поручение продолжать эту работу, назначил его уполномоченным по исполнению Минских соглашений. В этом плане ничего не изменилось – механизм диалога в Минске остался прежним. Если завтра мы подготовим в Минске очередной какой-то документ, под ним снова будет поставлена подпись Игоря Плотницкого», – утверждает он.
Напомним, 21 ноября в неподконтрольном Луганске фактически начался «государственный переворот», которым руководит смещенный 20 ноября с поста «министра МВД ЛНР» Игорь Корнет. В этот день по приказу Игоря Корнета здание «МВД ЛНР» было оцеплено вооруженными людьми якобы, некоторые из которых имели при себе ручные гранатометы. Под «министерство» подогнали БТР.
Также 21 ноября Игорь Корнет сделал заявление, что продолжает являться действующим «министром МВД ЛНР», а его работа была направлена на противодействие «государственному перевороту». На это «глава ЛНР» Игорь Плотницкий сделал свое заявление, полностью опровергая сова Корнета.
Вечером в Луганск зашли колонны военной техники со стороны Донецка.
22 ноября СММ ОБСЕ продолжала фиксировать наличие машин военного типа и присутствие неустановленных вооруженных лиц в центре Луганска.
Днем 23 ноября было снято оцепление возле здания бывшей Луганской облгосадмистрации, где забаррикадировался «глава ЛНР» Игорь Плотницкий со своими сторонниками. В этот же день они покинули «республику», выехав в Россию. Плотницкий же из Ростова прилетел в Москву.
24 ноября Игорь Плотницкий подал в отставку «по состоянию здоровья». До «выборов» «республику» возглавил глава «МГБ ЛНР» Леонид Пасечник.
Теги: Донбасс, Луганск, Луганская область, МВД, ОБСЕ, ЛНР, Плотницкий, Минские договоренности
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