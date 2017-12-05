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Забудут дорогу в оккупированный Луганск: озвучен громкий прогноз по "ЛНР" и ультиматум, который получила свита сбежавшего в Россию Игоря Плотницкого
Судя по тому с каким рвением боевики в "ЛНР" стали после ноябрьского "переворота" проводить зачистки в среде себе подобных, а также анонсируемые в кулуарах террористов "громкие аресты", ситуация в ОРЛО после смены власти накалена до предела. В своем канале Telegram журналист Сергей Белоус пишет, что ближе к Новому году в "республике" может что-то произойти, ведь страсти в "ЛНР" так и не утихли, передает "Диалог.UA".
По словам Белоуса, так называемый "замкомандующего народной милицией" "ЛНР" Виталий Киселев по кличке Коммунист, которого при Плотницком пытали и бросили "на подвал", уже находится дома, но официально эта информация пока не озвучивается, Коммунист как бы под "домашним арестом", а его дело о "госперевороте" в 2016 году отправили на "доследование". Во всей этой истории, как подчеркивает Белоус, есть ряд интересных моментов.
Как выяснилось, бывшая "глава администрации" Плотницкого одиозная Ирина Тейцман и другие приспешники экс-главаря "ЛНР" спокойно покинули пределы "республики". "Помимо этого, они получили личные гарантии в обмен на то, что бывшее "начальство" забудет дорогу в оккупированный Луганск. А то со всеми может что-то "случиться"", – написал Белоус.
Теги: Донбасс, переворот, Луганск, Российская Федерация, ЛНР, Плотницкий, террористы
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