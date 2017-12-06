Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Масштабные лесные пожары охватили Калифорнию, эвакуированы 38 тыс. человек

06.12.2017 13:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Масштабные лесные пожары охватили Калифорнию, эвакуированы 38 тыс. человек

В Калифорнии губернатор Джерри Браун объявил состояние чрезвычайной ситуации в округе Вентура. Об этом сообщает Украинские Новости со ссылкой на телеканал ABC News.

Масштабные лесные пожары, распространяющиеся на юге штата Калифорния мощными штормами, заставили эвакуировать более 38 тыс. местных жителей.

Сотни зданий уничтожены огнем, тысячи остаются в опасности.

"По информации властей, более 38 тыс. человек были эвакуированы", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что местами пришлось оповещать лично людей в каждом доме, чтобы обеспечить обязательную эвакуацию.

Вследствие масштабных пожаров без электроснабжения остались более 190 тыс. человек в округах Вентура и Санта-Барбара на юге Калифорнии. Огонь уничтожил 150 зданий, в том числе 60-квартина жилой комплекс. Еще около 3 тыс. зданий находятся под риском в опасной зоне.

Как сообщалось ранее, из-за пожаров в Черногории эвакуировали людей.

В Италии эвакуировали туристов из-за дыма и пепла с вулкана Везувий.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Калифорния, пожар
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх