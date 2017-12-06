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Масштабные лесные пожары охватили Калифорнию, эвакуированы 38 тыс. человек
В Калифорнии губернатор Джерри Браун объявил состояние чрезвычайной ситуации в округе Вентура. Об этом сообщает Украинские Новости со ссылкой на телеканал ABC News.
Масштабные лесные пожары, распространяющиеся на юге штата Калифорния мощными штормами, заставили эвакуировать более 38 тыс. местных жителей.
Сотни зданий уничтожены огнем, тысячи остаются в опасности.
"По информации властей, более 38 тыс. человек были эвакуированы", - отмечается в сообщении.
При этом уточняется, что местами пришлось оповещать лично людей в каждом доме, чтобы обеспечить обязательную эвакуацию.
Вследствие масштабных пожаров без электроснабжения остались более 190 тыс. человек в округах Вентура и Санта-Барбара на юге Калифорнии. Огонь уничтожил 150 зданий, в том числе 60-квартина жилой комплекс. Еще около 3 тыс. зданий находятся под риском в опасной зоне.
Как сообщалось ранее, из-за пожаров в Черногории эвакуировали людей.
В Италии эвакуировали туристов из-за дыма и пепла с вулкана Везувий.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Калифорния, пожар
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