По окружению Путина готовится новый удар, озвучена точная дата

06.12.2017 20:32

Европейский союз намерен обсудить вопрос введения новых экономических санкций против Российской Федерации

Об этом заявил брюссельский журналист Рикард Йозвяк, передает Знай.

«В следующий четверг, возможно, пройдет дискуссия в Европейском совете. Но по большому счету, сам процесс обсуждения состоится 18 декабря. При этом он может закончится только через несколько дней», — отметил он.

Напомним, по информации западных СМИ, Российская Федерация и Соединенные Штаты ведут переговоры о возможном снятии санкций в обход «украинского вопроса». Об этом сообщается в письме руководителя компании ACU Strategic Partners Алекс Капсон.

Также следует напомнить, что Европейский союз снял с России санкции в отношении закупки и продажи ракетного топлива гидразина, которое необходимо для совместного российско-европейского проекта ExoMars.

Источник: https://from-ua.com