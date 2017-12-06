- По окружению Путина готовится новый удар, озвучена точная дата20:32
- Путин определился, идти снова в президенты или нет17:40
- Керченский мост достанется Киеву, - российский политик15:48
- «Украина может лишиться безвиза из-за Луценко»: Шабунин прокомментировал конфликт НАБУ и ГПУ13:48
- Отстранение РФ от Олимпиады: кремлевские спортсмены угрожают ядерным оружием13:31
- Масштабные лесные пожары охватили Калифорнию, эвакуированы 38 тыс. человек13:15
- Оккупанты вновь пришли с обысками к крымским татарам12:00
- ВАЖНО! ООН с марта прекратит помощь Донбассу10:24
- В Евросоюзе могут запретить шаурму09:38
- Когда в РФ уйдет последний украинский поезд07:45
По окружению Путина готовится новый удар, озвучена точная дата
Европейский союз намерен обсудить вопрос введения новых экономических санкций против Российской Федерации
Об этом заявил брюссельский журналист Рикард Йозвяк, передает Знай.
«В следующий четверг, возможно, пройдет дискуссия в Европейском совете. Но по большому счету, сам процесс обсуждения состоится 18 декабря. При этом он может закончится только через несколько дней», — отметил он.
Напомним, по информации западных СМИ, Российская Федерация и Соединенные Штаты ведут переговоры о возможном снятии санкций в обход «украинского вопроса». Об этом сообщается в письме руководителя компании ACU Strategic Partners Алекс Капсон.
Также следует напомнить, что Европейский союз снял с России санкции в отношении закупки и продажи ракетного топлива гидразина, которое необходимо для совместного российско-европейского проекта ExoMars.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Путин
- ФСБшники нашли переписку с Турчиновым в компьютере помощника вице-спикера Госдумы
- Мариупольский "Азовобщемаш" обвинили в серьезной железнодорожной аварии в России
- В России мать погибшего на Донбассе боевика убили под мемориальной доской сыну
- РосСМИ предполагают, что Михалков мог сбежать из горячо любимой страны
- Петербург проводил Тимощука в Германию
- Вантаж смерті: що за тиждень доставила Росія на Донбас
- Военные АТО предупредили об очередной подлости террористов20:14
- Заметки из прифронтового блокнота: В прятки с тридцатым калибром попытался сыграть наш корреспондент19:57
- Силы АТО выдавливают оккупантов и держат удар19:40
- Донецкой области грозит экологическая катастрофа16:37
- Порошенко пообещал воевавшим в АТО одноразовую выплату до 5 тысяч гривен15:32
- В «ЛНР» катастрофа с выплатой зарплат и остановкой заводов: Тымчук рассказал о плачевной ситуации на «отжатых» у Украины предприятиях Донбасса14:25
- Пожилой мариупольчанке выплатили часть пенсии сувенирными купюрами14:05
- ВАЖНО! ООН с марта прекратит помощь Донбассу10:24
- Масштабный обмен пленными: в «ЛНР» сделали резонансное заявление07:36
- В местах компактного проживания переселенцев отсутствует отопление и растут тарифы22:31
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Саакашвили дал старт вече у Рады на котором объявит «план действий»20:49
- По окружению Путина готовится новый удар, озвучена точная дата20:32
- Военные АТО предупредили об очередной подлости террористов20:14
- Заметки из прифронтового блокнота: В прятки с тридцатым калибром попытался сыграть наш корреспондент19:57
- Силы АТО выдавливают оккупантов и держат удар19:40
- Ложка дегтя: Чем грозит украинцам повышение минималки19:20
- В Ровенской области изъяли более тонны янтаря, стоимостью 10 миллионов19:00
- Украинцев ждет незапланированный новогодний отпуск18:47
- Антикоррупционный комитет ВРУ проголосовал за отставку Егора Соболева18:33
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Почему нельзя делать вечернюю пробежку по городу – ответ ученых17:55
- Зимний сезон: полезные продукты для здорового рациона16:02
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Что нужно знать о гормонах каждой женщине08:31
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Употребление большого количества форели, сардин и селёдки защищает от слепоты - так показало исследование.09:48
- Как научиться засыпать за одну минуту19:25
- Когда больным в стационарах Украины не будут давать список лекарств18:20
- Розенко сделал громкое заявление о пенсиях для переселенцев и жителей ОРДЛО
- Соцсети: у Донецка – бои, был слышен сильный взрыв
- Реинтеграция Донбасса в состав Украины: Ходаковский заявил о возвращении "ДНР" к первоначальному плану
- Зарисовка из Донецка: как по больнице "ополченца" гоняли
- Россия пойдет на уступки, а это уход из Донбасса и Крыма
- Штурм линии разграничения: озвучены новые сведения
- Воскресные очереди: соцсети сообщили о ситуации на донбасских КПВВ
- Пенсий и соцвыплат жителей оккупированного Донбасса лишила Россия
- В какие дни в «ДНР» будут отдыхать на праздники
- Во время боя в районе Песок был ранен командир: опубликовано видео