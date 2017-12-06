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Путин определился, идти снова в президенты или нет

06.12.2017 17:40
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Путин определился, идти снова в президенты или нет

О своем решении российский лидер объявил на митинге-концерте, посвященном 85-летию Горьковского автомобильного завода.

Президент России Владимир Путин объявил о своем участии в выборах 2018 года, сообщает Медуза.

Путин выступил в Нижнем Новгороде на митинге-концерте, посвященном 85-летию Горьковского автомобильного завода.

"Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет", — сказал Путин.

Путин объявил о своем решении в ответ на просьбу одного из сотрудников завода. "Сегодня в этом зале все без исключения вас поддерживают. Владимир Владимирович, сделайте же нам подарок, огласите свое решение, ведь мы за вас, ГАЗ — за вас", — сказал работник завода.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, президент, Путин
 
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