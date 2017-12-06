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В Евросоюзе могут запретить шаурму

06.12.2017 09:38
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В Евросоюзе могут запретить шаурму

Руководство Европейского союза собирается принять закон о том, чтобы запретить к употреблению фосфаты, которые могут добавить в мясо, используемое для уличной еды, такой как шаурма и донер-кебаб. В ЕС считают, что из-за фосфатов могут развиться сердечно-сосудистые заболевания. 

Владельцы кафе с уличной едой активно протестуют и обвиняют власти ЕС в дискриминации. 

Как правило, фосфаты используют для того, чтобы усилить вкус продуктов.



Автор статьи: Наталья Рябчун
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Донбасс, запрет, шаурма, Евросоюз
 
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