В Евросоюзе могут запретить шаурму

06.12.2017 09:38

Руководство Европейского союза собирается принять закон о том, чтобы запретить к употреблению фосфаты, которые могут добавить в мясо, используемое для уличной еды, такой как шаурма и донер-кебаб. В ЕС считают, что из-за фосфатов могут развиться сердечно-сосудистые заболевания.



Владельцы кафе с уличной едой активно протестуют и обвиняют власти ЕС в дискриминации.



Как правило, фосфаты используют для того, чтобы усилить вкус продуктов.





