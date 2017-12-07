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Девушки наряжают брови вместо елки. Бьюти-тренд
07.12.2017 17:59
Оригинальная идея позиционируется, как вариант рождественского макияжа. В Instagram популярная бьюти-блогер Тейлор Ар показала, как сделать рождественский макияж, передает korrespondent.net.
Девушка предложила ярко подчеркивать не только глаза и губы, но также и брови. Причем, делать их похожими на рождественскую елку.
Свой вариант подобного макияжа девушка опубликовала на странице в социальной сети.
Блогер отметила, что уложила свои брови она воском, а после добавила разноцветные наклейки и стразы.
Идею Ар подхватили и другие девушки, которые также опубликовали варианты рождественского макяжа в Сети.
Теги: Донбасс, Рождество, стразы, елка, макияж, брови
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