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Российская школьница родила в туалете общежития и пыталась смыть малыша в унитазе, - шокирующие подробности
Во время беременности несовершеннолетняя вела разгульный образ жизни, употребляла алкоголь и курила. Свидетели поделились, что малыш может не выжить, медики сказали, что ребенок родился недоношенным. Новорожденного мальчика спасла его бабушка, мать предполагаемого отца, передает "Диалог.UA".
Все происходило в одном из общежитий российского Троицка Челябинской области. Как пишут российские СМИ в момент, когда девушка во время родов оказалась в туалете, женщина ворвалась туда, отобрала у несовершеннолетней ребенка, которого та уже хотела смыть в унитазе.
Шокированная женщина отрезала младенцу пуповину и вызвала скорую. Роженица теперь утверждает, что от малыша требовал избавиться ее жених, который не хотел ребенка. При этом отмечается, что на учете в инспекции по делам несовершеннолетних девушка не состояла. Проводится проверка.
Теги: Россия, Донбасс, беременность, роды, новорожденный, общежитие
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