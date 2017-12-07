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В НАТО решили восстановить контакты с Россией в сфере военной авиации - Столтенберг
Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерении Альянса восстановить военные контакты с Россией для усиления мер безопасности в воздухе над Балтийским морем. Об этом Столтенберг сказал во время пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на издание Politeka.
По его словам "улучшение" отношений с Россией будет касаться только мер безопасности в небе над Балтийским морем. Он также подчеркнул, что инициатива восстановления контактов с Россией была выдвинута во время заседания Совета Россия - НАТО. "После долгого перерыва в использовании контактов по военной линии эти каналы были использованы главой военного комитета и Главнокомандующим войсками НАТО в Европе. Они оба смотрят, как сделать так, чтобы эти каналы функционировали", - заявил генсек НАТО.
Он также подчеркнул важность информирования стран о проведении различного рода военных учений, что, по мнению Столтенберга, позволит избежать несчастных случаев. "Важно, чтобы стороны информировали друг друга об учениях, потому что это помогает прозрачности, предсказуемости, потому что когда есть больше военной деятельности, риски увеличиваются, и важно предотвратить несчастные случаи", - сказал он.
Теги: Россия, США, Донбасс, Европа, НАТО, учения, авиация, Балтийское море
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