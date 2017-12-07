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В оккупированном Крыму предложили Путину быть президентом пожизненно: Аксенов прокомментировал выдвижение Путина на новый срок

07.12.2017 09:52
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В оккупированном Крыму предложили Путину быть президентом пожизненно: Аксенов прокомментировал выдвижение Путина на новый срок

"Премьер-министр" оккупированного Крыма Сергей Аксенов поприветствовал решение Владимира Путина выдвигаться на пост президента России на грядущих выборах. Аксенов заявил, что в Крыму люди якобы "любят" Путина и хотели бы, чтобы он был президентом пожизненно, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на российское издание "Свободная пресса".

"На мой взгляд, сегодня все вздохнут с облегчением. У нас в стране сейчас национальный лидер один, который доказал, что работает на государство, на Россию. Мы его любим, ценим, уважаем. У крымчан к президенту слово "любовь", чего при Украине раньше никогда не было", - заявил представитель оккупационных властей.

Напомним, вчера, 6 декабря, Владимир Путин, выступая на митинге в Нижнем Новгороде, заявил о том, что решился выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России в очередной раз.



Теги: Россия, Донбасс, Путин, Крым, выборы президента
 
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